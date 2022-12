Lyt til artiklen

Han er mest kendt for det fjollede. De – for nu at sige det ligeud – letbenede roller. Som han har været god til.

Men nu spås han et seriøst comeback. Ét, som efter nogens mening gør ham til Oscar-kandidat.

Om få måneder er der dansk premiere på instruktøren Darren Aranofskys nye film 'The Whale'. En film, som han ifølge distributøren Nordisk Film høstede en seks minutter lang stående ovation for på filmfestivalen i Venedig i september.

Men klapsalverne var ikke kun møntet ham. De var i lige så høj grad rettet mod skuespiller Brendan Fraser, som efter manges mening spiller sit livs bedste rolle i filmen.

En rolle, hvor han er nærmest uigenkendelig.

Brendan Fraser som engelsklæreren Charlie i 'The Whale'. Foto: Nordisk film Vis mere Brendan Fraser som engelsklæreren Charlie i 'The Whale'. Foto: Nordisk film

I 'The Whale' spiller han den 300 kilo tunge engelsklærer Charlie, som ud over vægten har en tung bagage at slås med og desperat gør et forsøg på at forsone sig med sin opløste familie. Ikke mindst teenagedatteren, som spilles af Sadie Sink fra Netflix-hittet 'Stranger Things'.

Hans gribende præstation i filmen er indtil videre heller ikke gået ubemærket hen.

Fraser har således allerede vundet flere priser for den og er nomineret til en Golden Globe. Og efter de fleste eksperters mening vil hans navn være at finde blandt de fem nominerede til næste års Oscar-uddeling.

Sådan så Brendan Fraser ud, da han som ung bragede igennem i film som 'The Mummy' og 'George of the Jungle'. Foto: Chris Pizzello Vis mere Sådan så Brendan Fraser ud, da han som ung bragede igennem i film som 'The Mummy' og 'George of the Jungle'. Foto: Chris Pizzello

Med yderligere en rolle i Martin Scorseses kommende værk synes 54-årige Brendan Fraser – som er kendt for film som 'The Mummy' og 'George of the Jungle' – dermed at være godt på vej til et comeback.

'The Whale' får dansk premiere 2. marts.