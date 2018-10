Den kendte Hollywood-stjerne Mel Gibson har tabt 14 kilo med hjælp fra en kvinde, som han tilfældigt mødte på en restaurant i Sydney.

Fitnessinstruktøren Sam Jackson sad alene i en restaurant og nød sin mad, da hun opdagede, at skuespilleren Mel Gibson sad ved bordet ved siden af. Hun gik over til ham, og de faldt i snak.

Den 62-årige Mel Gibson fortalte, at han havde svært ved at tabe sig og komme af med sit 'bildæk' om maven, og det så Sam Jackson som en udfordring. Hun spurgte skuespilleren, om han havde lyst til at tabe sig lidt.

»Giv mig otte måneder med din hjælp, og jeg smider den (maven, red.),« siger Mel Gibson ifølge The West Australian.

I can't even begin to describe the fun we have had over the last couple of months - it's taken dedication, commitment and a whole lot of hard work on Mel's part ... but that's how you get the amazing results of dropping 14kg in eight weeks, right?

Sam Jackson holdt, hvad hun lovede. To måneder senere havde filmstjernen tabt 14 kilo.

Mel Gibson og sundheds-coachen skrev jævnligt sammen for at holde skuespilleren til ilden.

»Jeg har ikke tid til at træne i dag, er det ok?« kunne Mel Gibson for eksempel finde på at skrive til Sam Jackson. Hvortil hun svarede:

»Nej, det er ikke ok! Kan du så komme op på løbebåndet.«

Hendes strenge og hårde tilgang til tingene er en af årsagerne til, at Gibson har tabt 27 centimeter rundt om maven, mener han selv.

Hans diæt bestod af:

Morgenmad bestående af omelet med tomater og peberfrugt.

Frokost med kylling med asparges, broccoli med grønne bønner og kartofler.

Aftensmad, som for eksempel kan være grillede laks med bagte kartofler og salat.