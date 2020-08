I en langsom, glidende bevægelse kører hun trimmeren gennem sit lange, lyse hår, og ser den ene tot efter den anden falde til jorden.

Den Oscar-vindende skuespillerinde Charlize Theron lagde fredag en video op på Twitter, hvor man kunne se hende barbere alt sit hår af.

Hun lagde videoen op i forbindelse med en særlig visning fredag aften i Los Angeles af filmen ‘Mad Max: Fury Road’, hvor hun spiller rollen som Furiosa.

Det var nemlig på grund af denne rolle, at hun barberede alt sit hår af tilbage i 2014, da indspilningerne til ‘Mad Max: Fury Road’ gik i gang.

In honor of our @CTAOP drive-in screening of #MadMaxFuryRoad tonight, throwing it back to the point of no return with creating Furiosa. A huge thank you to @TheGroveLA and @ChadHudsonEvent for making tonight happen! So excited to see this movie on the big screen again pic.twitter.com/tIZzRw64Gv — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) July 31, 2020

Charlize Theron fortalt for nylig til The Hollywood Reporter, at hun havde fået at vide, at hun ikke måtte medvirke i den kommende ‘Mad Max’-efterfølger, da hun simpelthen var blevet for gammel.

Og det var altså en svær pille at sluge, sagde hun:

»Ja, det er lidt hjerteskærende. Jeg elsker virkelig den karakter, og jeg er taknemmelig for, at jeg kunne spille en lille rolle i at skabe hende,« fortalte stjernen til The Hollywood Reporter.

Hvilken yngre model, der så skal overtage hendes rolle som Furiosa er endnu ikke bekræftet. Men Tom Hardy fortsætter i rollen som Max Rockatansky.