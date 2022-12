Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

At porno og internettet går hånd i hånd – det ved de fleste.

Men den amerikanske skuespiller Samuel L. Jackson kan umiddelbart ikke kalde sig for en digital haj, må han nok sande.

På dagen for sin 74-års fødselsdag fik han sig en overraskelse, han nok sent vil glemme.

Samuel L. Jackson fandt nemlig ud af, at folk kunne se, at han havde fejret sin fødselsdag ved at kigge på pornografisk indhold – for han havde offentligt liket indholdet på Twitter.

Og det var ifølge mediet News.com.au pornografisk indhold, der ikke er for de mere sarte sjæle.

Den højtelskede skuespiller havde set pornovideoer, ifølge mediet og flere fans, som blandt andet havde været med forskellige kvinder, der blev penetreret, og en enkelt hvor en mand onanerede foran en kvinde.

Det fik flere af den 74-åriges fans til at skrive beskeder til Hollywood-stjernen for at gøre ham opmærksom på det 'delte' indhold.

Beskeder, der til Samuel L. Jacksons held, nåede frem, for nu er ingen af de likede tweets længere at finde under hans profil.