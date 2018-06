Den amerikanske hollywoodskuespiller Susan Saradon brød etiketten, da hun under Windsor Cup Polo hilste på den britiske dronning Elizabeth.

Skuespillerinden valgte nemlig at hilse på dronningen, mens denne sad ned, og det er tilsyneladende et faux pas.

Det skriver Fox News.

Skuespiller Susan Sarandon. VINCENZO PINTO / AFP Foto: VINCENZO PINTO Vis mere Skuespiller Susan Sarandon. VINCENZO PINTO / AFP Foto: VINCENZO PINTO

Ifølge det britiske kongehus’ egen hjemmeside er der ikke nogle regler, man absolut skal følge, når man møder de britske royale. Alligevel er der listet en række retningslinjer for, hvordan man bør gebærde sig, hvis man ønsker at følge de gamle protokoller.

Her lyder det blandt andet, at man ikke hilser på dronningen, medmindre man er blevet inviteret til det, og at man ikke giver dronningen hånd, medmindre begge parter står op.

Dog lader det ikke til, at den impulsive hilsen fra den 71-årige skuespillerinde gik dronningen på – tværtimod sad hun med et stort smil om munden.