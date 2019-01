Ikke en, ikke to, men over trehundredetusinder hylder Jennifer Garner for hendes indspark til en udfordring, der hitter på de sociale medier.

'10 year challenge' kaldes udfordringen, som mange springer på i disse dage, og hvor nogle vælger at lægge perfekte billeder af deres ældre udseende tager Garner gas på det hele.

Her lægger Instagram-brugere og kendisser et billede af dem selv fra 2009 og et fra 2019 ud på det sociale medie.

Dermed kan man se, hvad der er sket med folk over de sidste ti år.

Vis dette opslag på Instagram #getittogethergurl #biggirlpanties #but Et opslag delt af Jennifer Garner (@jennifer.garner) den 15. Jan, 2019 kl. 5.08 PST

Onde tunger ville nok påstå, at udfordringen har hittet størst hos dem, som stadig føler, de ser lige så godt ud, som for ti år siden.

Jennifer Garner, som er kendt fra film som Electra og Juno, har dog valgt at gribe udfordringen an på en anden måde.

Hun har nemlig lagt et ti år gammelt billede på Instagram, hvor man kan se, at Hollywood-stjerner godt kan gå i hullede underbukser.

Sammen med det ti år gamle billede af hendes udtjente underbukser, ligger der et billede fra i år.

Ben Affleck og Jennifer Garner ses her til Golden Globe-uddelingen i 2013, to år inden de blev separeret. EPA/PAUL BUCK Foto: PAUL BUCK Vis mere Ben Affleck og Jennifer Garner ses her til Golden Globe-uddelingen i 2013, to år inden de blev separeret. EPA/PAUL BUCK Foto: PAUL BUCK

Der er hun klædt i træningsbukser og en sweatshirt, men det, der fanger ens opmærksomhed, er nogle klare blå benvarmere.

Garner fortsætter den selvironiske stil og har tilføjet hashtaggene #getittogethergurl og #biggirlpanties ('tag dig sammen, pige' og 'underbukser for store piger'. Oversat, red)

Siden 2009 er der sket store ændringer i hendes private liv.

I 2015 blev hun separeret fra Ben Affleck. Deres skilsmisse gik igennem i 2018, skriver Fox News.