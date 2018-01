Hvordan siger man Per Fly i Hollwyood?

Den danske instruktør, der står bag filmklassikere som 'Bænken' og 'Arven', har fået hul igennem til det internationale marked, og har i denne uge premiere på sin første internationale film 'Dobbeltspil'. Hans internationale stjerner har bare ikke helt styr på, hvordan man udtaler Per Flys navn.

Stjerneskuespilleren Ben Kingsley (Bedst kendt for sin rolle som Ghandi som han fik en Oscar for, red.), som har en af hovedrollerne i 'Dobbeltspil', var tirsdag aften til gallapremieren i Imperial biografen i København, og han afslørede, at han i de sidste to år har troet, at 'Fly' skulle udtales som det engelske ord for at flyve.

»Jeg har netop fundet ud af i dag, at jeg har udtalt hans navn forkert de sidste to år, haha. Jeg troede, han hed 'Fly' (Altså den engelske version) og ikke 'Fly',« fortalte den 74-årige engelske, tidligere Oscar-vinder grinende på den røde løber.

Han tilføjede i samme omgang, at Per Fly, trods navneforvirringen, havde været fantastisk at arbejde sammen med.

Og den holdning delte filmens anden engelske stjerne, den 33-årige skuespiller Theo James.

»Det var en fornøjelse at arbejde med Per Fly. Jeg har set meget af hans tidligere arbejde, og han er en rigtig god instruktør, der skaber en masse i redigeringsfasen, som man først opdager bagefter.«

Theo James, der bedst er kendt for sin medvirken i sci-fi-film-serien 'Divergent', afslørede desuden, at han har været i Danmark før:

»København er en fantastisk by. Jeg elsker København. Jeg har en ven, der er musiker, som bor her, så det er fjerde gang, jeg er her. I denne omgang har jeg kun været her kort, og jeg må allerede hjem i morgen til London.«