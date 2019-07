Husker du den kinesiske stjerneskuespiller, Fan Bingbing, der sidste år på mystisk vis forsvandt?

Det viste sig, at hun havde problemer med at betale sin skat og var gået under jorden.

Nu er hun rendt ind i et nyt problem: Skuespilleren Li Chen.

De to har indtil for nyligt været forlovet, men det er slut nu. Det skriver Hollywood Reporter.

‘Vi vil ikke være ‘os’ længere,’ skriver hun på Weibo, den kinesiske pendant til Facebook.

Hun annoncerede bruddet med Li Chan sent torsdag aften, hvor hun også takkede ham for deres tid sammen.

‘Tak for alt du har givet mig - støtte og kærlighed - hen ad vejen,’ skriver hun.

De to kæmpestjerners brud har de seneste dage ligget i toppen af, hvad kineserne har været optaget af på sociale medier.

Parret mødte hinanden under optagelserne til den kinesiske film The Empress of China i 2014.

I september 2017 blev de forlovet. Den dengang 40-årige Li Chen friede til Fan Bingbings 36 års fødselsdag.

Så selvom Fan Bingbing er Kinas højst betalte skuespiller, så har hun haft en hård tid siden sin skandale med betaling af skat.

Hun endte med at betale omkring 100 millioner dollars tilbage i skat og bøder.