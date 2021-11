»Jeg ville aldrig tage rollen i dag.«

Sådan lyder det kort og kontant fra filmstjernen Eddie Redmayne.

Den 39-årige brite medvirkede i 2015 i filmen 'The Danish Girl', hvor han spillede rollen som danske Lili Elbe, der var en af de første transkønnede kvinder, som fik foretaget kønsskifteoperation.

Eddie Redmayne fik store roser for sin præstation i filmen og blev sågar nomineret til en Oscar, men alligevel fortryder han altså nu sin medvirken.

Det fortæller han i et stort interview med The Sunday Times.

Årsagen til, at Eddie Redmayne fortryder, skyldes, at filmen fik en del kritik for at have hyret netop ham i hovedrollen.

Ifølge kritikerne burde det nemlig have været en transkønnet kvinde, der skulle have spillet Lili Elbe, og ikke en ciskønnet mand.

»Jeg lavede den film med de bedste intentioner, men jeg føler, at det var en fejl,« siger han til mediet og fortsætter:

Eddie Redmayne blev nomineret til en Oscar for sin præstation i 'The Danish Girl'. Foto: MARK RALSTON

»Jeg ville ikke spille den rolle i dag.«

Ifølge Eddie Redmayne ville han takke nej, fordi han mener, at det er unfair, at transkønnede og andre minoriteter ikke har de samme muligheder.

»Det er en stor diskussion omkring de frustrationer, mange folk har, fordi de ikke får en plads ved bordet,« siger han og fortsætter:

»Det bør blive udlignet, for ellers vil vi blive ved med at skulle have de her diskussioner.«

Selvom Eddie Redmayne ikke vandt en Oscar for 'The Danish Girl', fordi Leonardo DiCaprio endte med at løbe med den gyldne statuette for sin præstation i 'The Revenant', så blev filmen stadig hyldet til den prestigefyldte prisuddeling.

Svenske Alicia Vikander vandt nemlig for 'bedste birolle'.