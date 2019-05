Så er der endnu engang baby-nyt i Hollywood.

Den engelske skuespiller Keira Knightley, hende du kender fra 'Pirates of the Caribbean'-serien, er ifølge adskillige Hollywood-medier gravid igen, og torsdag var hun for første gang ude i det offentlige rum og lufte babybulen.

Den 34-årige skuespiller, der er gift med den engelske musiker James Righton, blev i 2015 mor for første gang til datteren Edie, og nu skriver blandt andet E!Online, at hun er klar til endnu en omgang.

Det var i forbindelse med en fest i Paris, at hun torsdag dukkede op iført en creme-farvet kjole med bule på maven.

Keira Knightley attends Chanel J12 Watch event in Paris (May 2, 2019) | via A.Maras/ @TopDepp pic.twitter.com/ZZWNPC8YXO — keira knightley source (@KeiraKsource) May 2, 2019

Keira Knightley, der for tiden er aktuel med filmen 'The Aftermath' fortalte i januar til magasinet Balance, at hun har haft det svært med sit nye job som mor.

»Jeg synes ikke, at vi giver kvinder nok respekt for den fysiske og psykiske maraton, de gennemgår, når de bliver mor. Jeg er selv meget priviligeret og har råd til god børnepasning, alligevel synes jeg stadig, det er mega svært.«

Hun tilføjede:

»Det er okay at sige sådan. Det betyder ikke, at jeg ikke elsker mit barn. Jeg indrømmer bare, at manglen på søvn, de hormonelle ændringer og skiftende forhold til min partner alt sammen er med til, at jeg føler, jeg laver fejl hver dag. Jeg skal minde mig selv om, at jeg ikke har fejlet, men at jeg bare gør det så godt, som jeg kan, og at det ikke er så nemt.«

Keira Knightley og hendes mand James Righton. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Keira Knightley og hendes mand James Righton. Foto: TOBY MELVILLE

I efteråret dukkede hun op i det populære talkshow The Ellen DeGeneres Show, hvor hun fortalte, at hun ikke tillod sin datter at se Disney-film som 'Askepot' og 'Den lille havfrue'.

»(Hun må ikke se, red.) 'Askepot', fordi hun venter på at en rig fyr kommer og redder hende. Red dig selv! 'Jeg kan godt lide sangene i 'Den lille havfrue', men man skal ikke afgive sin evne at kunne tale for en mand,« forklarede hun

Konsekvensen er deraf, at Keira Knightleys datter nu ikke har prinsesse-drømme.

»På et tidspunkt ville hun være tandlæge, hvilket jeg var super glad for. Jeg tænkte, det er et stabilt job. Nu vil hun være en løve, hvilket jeg tænker er lidt mere problematisk, men hun er god til brøle,« lød det fra den stolte mor.