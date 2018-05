Skuespilleren Charlize Theron er enlig mor til to adoptivbørn, og det er overvældende og har sine omkostninger, fortæller skuespilleren, der spiller en mor, der lider af en fødselsdepression i en ny film.

»Jeg var så ovenud lykkelig, for jeg havde fået et lille barn. Men efter et stykke tid var jeg fuldkommen ude af mig selv. Man er så træt, at man ikke engang er klar over det.«

Sådan lyder det fra den 42-årige skuespiller Charlize Theron, der er enlig mor til to adoptivbørn, da BT møder den sydafrikanske skuespiller og fotomodel i Los Angeles i anledning af den nye film Tully, hvor hun spiller en kvinde, der lider af en fødselsdepression.

Så hårdt ramt har Charlize Theron ikke selv været, men i dette interview fortæller hun, at hun i perioder har tvivlet på, om hun kunne holde sig selv oven vande i rollen som enlig mor.

I 2012 fik hun drengen Jackson, mens pigen August kom til i 2015. Da hun fik Jackson, var hun fuldkommen overvældet over at skulle holde ham i live:

»Man tænker bare: ‘Jeg håber virkelig, at jeg gør det rigtigt.’ Man steriliserer alt - også sine sko inden man går ind i huset. Man går virkelig langt, for man er så overvældet, at man tænker på at dræbe - og det er frygteligt at sige, men jeg tror, at alle, der bliver forældre første gang, bliver sådan lidt…«

Charlize Theron til premieren på filmen Tully i Los Angeles den 18. april. Foto: MARIO ANZUONI Charlize Theron til premieren på filmen Tully i Los Angeles den 18. april. Foto: MARIO ANZUONI

Da hun fik sit andet barn, var hun ikke nær så pylret, som med sit første. Men hun var stadig overvældet over at have et spædbarn, der græd hele natten lang. Hun sad flere gange på sit badeværelse midt om natten og tænkte, at hun var ved at blive vanvittig.

»Der var flere nætter, hvor de bare ikke ville holde op med at græde, og der er intet, man kan gøre. Man skal bare være tålmodig, og lyden kan drive en til vanvid. Jeg tænkte: Jeg ved ikke, hvor meget længere jeg kan holde til det.«

Charlize Theron, der er kendt for sin meget dystre humor, lavede to regler. Nummer et var: ’Dræb dem ikke’ og nummer to var: ’Gør dem ikke til røvhuller’. Regel nummer to mente hun seriøst.

»Jeg vil ikke opdrage to forkælede unger!,« fastslår hun.

I sin tid valgte hun at få børn uden at have en kæreste.

»Jeg vidste, at jeg ikke ville få min nattesøvn de første tre måneder, så jeg indrettede mit liv efter det.«

Her flere år efter kræver det fortsat sin kvinde at være ene om at have børnene:

»Jeg havde to børn i min seng i går aftes - den ene var frygtelig syg, og jeg måtte ligge på et lille hjørne uden dyne, så jeg frøs,« siger Charlize Theron, der siger, at hun ‘fungerer frygteligt’ uden sin nattesøvn.

Forud for filmen Tully, hvor Charlize Theron spiller en mor til tre, der bliver ramt af en fødselsdepression, begik hun bl.a. research hos personer tæt på hende.

»Jeg har flere veninder, der har haft fødselsdepressioner, og da jeg lavede denne film, havde jeg virkelig stor empati med dem. Der er ikke ret mange, der forstår, hvad de gennemlever. Det er ret alvorligt, og det er meget trist,« siger Charlize Theron.

Hun tilføjer:

»Jeg har veninder, der har været gravide, og det er et helvede for kroppen. De oplevede traumatiske fødsler, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at gennemleve det og så skulle tage sig af sit barn hver anden time.«

Charlize Theron dannede senest par med den 15 år ældre kollega Sean Penn, men deres forhold holdt kun halvandet år, og de gik fra hinanden i sommeren 2015.

»Det virker mere som hårdt arbejde,« siger Charlize Theron om at være i et parforhold.

Skuespillerne Sean Penn og Charlize Theron dannede for år tilbage par. Forholdet holdt dog ikke længe. Foto: VALERY HACHE Skuespillerne Sean Penn og Charlize Theron dannede for år tilbage par. Forholdet holdt dog ikke længe. Foto: VALERY HACHE

»Jeg har en tendens til at gå efter mænd, der kræver meget arbejde. Så jeg tror, at jeg skal ændre det, inden jeg finder mig en ny kæreste. Jeg er nødt til at ændre min smag.«

Du har tidligere talt om, at det ikke er nemt at være enlig mor og finde en kæreste. Har du stadig svært ved det?

»Jeg havde ingen interesse overhovedet i at finde en kæreste de første to år, efter jeg havde fået barn. Det var ikke en indre kamp. Det var bare sådan, jeg havde det: Min hjerne og min krop var bare hundrede procent tilfreds med at være mor. Det ændrer sig efter det andet år, og min yngste fylder snart tre, så nu har jeg ikke travlt med bleer mere, og det er ikke hovedfokus i mit liv, og jeg er så lykkelig over det,« siger Charlize Theron.