Det var en bange Thandie Newton, der i 2000 spillede over for Tom Cruise i 'Mission Impossible 2'.

Og her 20 år senere har hun nu valgt at fortælle om den frygt, hun oplevede under optagelserne til filmen.

Det siger hun i et større interview med New York Magazine.

»Jeg var så bange for Tom. Han var en meget dominerende person, selv om han virkelig prøvede at være flink,« siger den 47-årige skuespillerinde og tilføjer:

Tom Cruise. Foto: ANTHONY HARVEY

»Og jeg tror, han følte, at alt, hvad han gjorde, skulle være så godt som muligt.«

Thandie Newton spillede den ene af hovedrollerne i 'Mission Impossible 2', og der er især én episode under optagelserne, hun særligt husker.

Her skulle hun og Tom Cruise indspille en scene på en balkon i Spanien, men den 58-årige megastjerne var dog ikke imponeret over sin medskuespiller.

»Tom var ikke helt tilfreds med min indsats, så han blev frustreret og sagde: 'Lad mig gøre det. Vi øver foran kameraet,'« fortæller hun.

Fra venstre: John Woo, Tom Cruise og Thandie Newton ved 'Mission Impossible 2'-premieren i Paris, Frankrig, i 2000. Foto: JEAN-PIERRE MULLER

Herefter stod de og øvede hinandens roller, og fordi han stillede spørgsmål ved hendes præstation, blev hun usikker:

»Han gjorde virkelig sit yderste for at hjælpe, men det var skammeligt.«

I 'Mission Impossible 2' spillede Thandie Newton rollen Nyah Hall, mens Tom Cruise spillede agenten Ethan Hunt.

Thandie Newton er ligeledes kendt for sin rolle i HBO-serien 'Westworld'.