Hun er en populær Hollywood-skuespillerinde, og hun har været nomineret fire gange til en Oscar.

Men selvom Michelle Williams beviseligt er en dygtig skuespillerinde, så ser hun aldrig sine egne film. Og det er der en særlig grund til.

Det fortæller den 42-årige skuespillerinde i et interview med The New York Times.

Siden 2010 har Michelle Williams ikke set en eneste af sine film, selv om hun i den efterfølgende tid har lavet nogle af sine største hits.

Michelle Williams. Foto: Chris Pizzello

Her har hun blandt andet medvirket i 'My Week with Marilyn', som hun blev nomineret til en oscar for, ligesom hun i også har lavet 'Manchester by the Sea'.

»Når jeg arbejder på noget, så lever jeg mig fuldstændig ind i det, og når jeg skifter til at være publikum, så ændrer det min oplevelse – min oplevelse er årsagen til, at jeg laver filmen,« forklarer hun i interviewet ifølge People Magazine.

Den kendte skuespillerinde forklarer, at hun har prøvet, men at det har været for svært for hende at skifte mellem at leve sig ind i rollen og blot være publikum.

»Jeg er gladere og måske sundere, når jeg blot bliver i min personlige oplevelse af at spille disse kvinder,« siger hun.

Michelle Williams. Foto: Evan Agostini

Michelle Williams fik sit gennembrud i ungdomsserien 'Dawson's Creek', men har sidenhen markeret sig som en dygtig skuespillerinde i filmverdenen.

I en længere periode var hun kærester med den nu afdøde skuespiller Heath Ledger, og sammen fik de datteren Matilda, der i dag er 17 år. Parret slog dog op, før han døde.

Siden har Michelle Williams fået yderligere to børn med sin nuværende ægtemand Thomas Kail, der er Broadway-instruktør. Den yngste søn blev født i 2022.