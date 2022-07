Lyt til artiklen

'One Three Hill'-stjernen Bevina Prince har mistet sin mand, William Friend.

Ifølge National Lightning Safety Council, som magasinet People har været i kontakt med, blev den 33-årige William Friend søndag ramt af et lynnedslag, der dræbte ham.

Efter nedslaget blev han forsøgt genoplivet i ambulancen – desværre uden held.

William Friend blev ramt, mens han var ved stranden i North Carolina tæt på familiens hjem.

En repræsentant for skuespilleren har endnu ikke reageret.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af @bevinaprince

Dog har Bevina Princes tætte ven fra serien 'You Again' Odette Annable delt et opslag om sin venindes mands død på Instagram.

'Det utænkelige er sket, og vi skal sige farvel til en god ven. Min bedste venindes mand. Will, det føles underligt at skive det her. Mest fordi det føles, som om du lige var begyndt. Det liv, du gav min bedste ven, gjorde det okay, at hun og jeg er meget langt fra hinanden,' skriver hun.

Odette Anable deler, at hun er sammen med Bevina i parrets fælles hus.

'Mens jeg sidder her i jeres hus og ser ud på havet, tænker jeg på, hvilken gave du gav Bevin. Hvilken gave du gav alle omkring dig, og som så passionen i din sjæl,' skriver hun.

Bevina Prince blev gift med William Friend i 2016.

Under pandemien flyttede parret fra New York City til North Carolina for at være tættere på familien.

De to startede sammen et fitnesscenter i 2020.

Parret nåede at være gift i fem år inden den tragiske ulykke.