Det tidligere scientologi-medlem Leah Remini stiller sig nu i køen af flere Hollywood-stjerner, der offentligt kritiserer Tom Cruise.

For ifølge den tidligere 'The King of Queens'-stjerne er 58-årige Tom Cruises egentlige væremåde ikke foreneligt med det udtryk, han viser i offentligheden.

Det skriver det australske medie news.

Leah Remini mener nemlig, at Tom Cruises betydning for scientologi har givet folk et helt forkert indtryk af ham som person.

Tom Cruise. Foto: ANTHONY HARVEY

»Tom Cruise er sluppet afsted med at være denne her 'flinke fyr' på grund af det, scientologi-politiken siger. Han forsøger at vise, at hans handlinger er gode, men i virkeligheden er de det ikke,« siger hun i et interview med mediet Daily Beast.

I samme interview fortæller hun, hvordan hun bakker op om Hollywood-stjernen Thandie Newton, der tidligere i juli fortalte, hvordan hun frygtede at spille over for Tom Cruise under indspilningen af filmen 'Mission Impossible 2'.

»Jeg var så bange for Tom. Han var en meget dominerende person, selv om han virkelig prøvede at være flink,« sagde den 47-årige skuespillerinde til New York Magazine dengang.

Leah Remini forklarer i den sammenhæng, at sådanne udtalelser ikke altid er lige nemme at fortælle offentligt - især om Tom Cruise.

»Det kræver mod at gøre det, hun gjorde, og hvis flere begynder at gøre det samme, kan vi måske opnå noget større med det hele,« lyder det fra den 50-årige skuespillerinde.

Leah Remini blev en del af scientologi da hun var 9 år. Hun forlod bevægelsen i 2013.

Siden dengang har hun været en velkendt kritiker af den religiøse bevægelse, som Tom Cruise er en del af.