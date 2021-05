Hollywood-stjernen Andra Day har kæmpet mod en afhængighed af sex og porno.

Afhængigheden var så alvorlig, at det havde indflydelse på hendes medvirken i filmen 'The United States Vs. Billie Holiday', som medførte en Oscar-nominering til den 36-årige skuespillerinde, der spillede hovedrollen som den legendariske jazzmusiker.



Det afslører hun i et interview med InStyle.

»Jeg ville ikke have noget seksualisering ind,« siger Andra Day til magasinet.

»Jeg var lige kommet ud af noget i mit eget liv … Jeg havde kæmpet mod en porno- og sexafhængighed,« fortsætter hun og fortæller, at hun har valgt at åbne op om sin afhængighed, fordi hun ikke er den eneste, der har været i gennem det.

Andra Day på den røde løber til Oscar-uddelingen i april. Foto: Chris Pizzello Vis mere Andra Day på den røde løber til Oscar-uddelingen i april. Foto: Chris Pizzello

Jazzsangerinden Billie Holiday blev gennem hele sin enestående karriere objektificeret for sit udseende, og i interviewet med InStyle fortæller Andra Day, at hun derfor kunne mærke en form for samhørighed med den afdøde musiker.

»Jeg føler nu, at jeg har hyldet hende og den styrke, der ligger i kvindeligheden,« siger hun og fortsætter:

»Og jeg er helt sikkert et bedre sted til at kunne nyde dette, fordi jeg er kommet over min afhængighed, hvis man kan sige det sådan.«

Andra Day, der er også er en succesfuld sangerinde, fortæller endvidere, at hun måtte tabe sig hele 18 kilo for at spille rollen som Billie Holiday.

Noget, som hun faktisk ikke brød sig om i begyndelsen.

»Folk spurgte mig, om jeg ikke følte mig smukkere, nu hvor jeg havde tabt mig, men jeg var sådan: 'Nej, sgu! Jeg elskede at have former',« siger hun og fortsætter:

»Men samtidig er jeg begyndt at kunne lide, hvordan vægttabet føles for min krop og for mine led. Man kan godt mærke forskel.«

Andra Day vandt i øvrigt ikke en Oscar for sin præstation i 'The United States Vs. Billie Holiday', men hun vandt til gengæld en Golden Globe, da denne løb over stablen tilbage i februar.