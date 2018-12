‘Guardians of the Galaxy’-stjernen Chris Pratt bekræfter rygterne om, at han er blevet kærester med forfatteren Katherine Schwarzenegger.

‘Tillykke med fødselsdagen, chef! Dit smil oplyser rummet. Jeg elsker vores tid sammen. Jeg er glad for, at gud har bragt dig ind i mit liv. Jeg er taknemmelig for grinene, kyssene, snakkene, gåturene, kærligheden og omsorgen.’

Sådan skriver den 39-årige skuespiller på Instagram i anledningen af nu 29-årige Schwarzeneggers fødselsdag.

Rygterne om parrets forhold begyndte allerede at florere tilbage i juni, hvor de to blev introduceret af Schwarzeneggers mor, Maria Shriver, skriver news.com.au. Hendes far er skuespilleren Arnold Schwarzenegger.

Vis dette opslag på Instagram Happy Birthday Chief! Your smile lights up the room. I’ve cherished our time together. Thrilled God put you in my life. Thankful for the laughs, kisses, talks, hikes, love and care. Et opslag delt af chris pratt (@prattprattpratt) den 13. Dec, 2018 kl. 5.32 PST

Chris Pratt blev i november endeligt skilt fra sin tidligere hustru, skuespiller Anna Faris.

Parret var dog allerede gået fra hinanden et år forinden, men på grund af nogle juridiske dokumenter blev skilsmissen altså først gennemført nu.

De to blev enige om at dele forældremyndigheden over deres fælles søn, Jack, på seks år.

Også Anna Faris har fundet kærligheden igen. Ifølge news.com.au har hun været kærester med filmfotografen Michael Barrett siden oktober 2017.