Skuespiller Michael J. Fox har valgt at støtte dansk forskning med et betragteligt beløb.

Pengene er gået til medicinfirmaet Lundbeck, som er i gang med at finde ud af bedre metoder til at behandle Parkinsons Sygdom.

»Vi er glade for at modtage denne donation fra Michael J. Fox-fonden. Vi ser stadig et stort udækket medicinsk behov inden for Parkinsons sygdom i dag, og forhåbentlig kan denne forskning hjælpe med at diagnosticere sygdommen tidligere, og dermed forbedre udsigterne for patienterne,« siger Johan Luthman, koncerndirektør for forskning og udvikling hos Lundbeck.

Lundbeck vil ikke bare finde en ny metode til at diagnosticere sygdommen, men også én der kan gøre det mere præcist.

Her ses Fox og konen Tracey Pollan ved en filmfestival i 2019. Foto: Angela Weiss Vis mere Her ses Fox og konen Tracey Pollan ved en filmfestival i 2019. Foto: Angela Weiss

Der er flere behandlingsmetoder, jo tidligere man får diagnosticeret sygdommen.

Pengene, som er gået til den nye forskning, kommer fra en Michael J. Fox-fonden, som skuespilleren har oprettet.

Det er snart 30 år siden, at Fox selv blev diagnosticeret med sygdommen. Han fortalte sidste år, hvordan sygdommen med tiden også har gjort ham mere pessimistisk.

»Jeg er kendt for at være en fyr, der laver lemonade ud af citroner, men jeg er ikke i den 'branche' længere. Jeg kan ikke gøre det mere. Det kan jeg ikke,« sagde han til Denis Leary ved Tribeca Film Festival i 2019.

Parkinsons Sygdom kommer til syne i første omgang med symptomer såsom langsomme og træge bevægelser, rysten og muskelstivhed.

Noget af det, man vil afhjælpe med den nye metode til at diagnosticere sygdommen, er også det store antal af mennesker, som bliver vurderet til at have Parkinsons, men som i virkeligheden har en anden sygdom.

'Fejldiagnoser er generelt en udfordring inden for Parkinsons sygdom. Et studie viste, at næsten 20 procent af mennesker, der har fået diagnosticeret Parkinsons sygdom, lider af en anden sygdom med lignende symptomer,' lyder det i pressemeddelelsen fra Lundbeck.

Det er femte gang inden for tolv år, at Michael J.Fox-fonden finansierer et forskningsprogram, som drives af Lundbeck. Pengene er blandt andet gået til at forske i antistoffer og se nærmere på nye områder i hjernen, som Parkinsons patienter kan behandles.