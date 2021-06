Den amerikanske skuespiller Lisa Banes blev i begyndelsen af måneden påkørt af en scooter og endte med at blive indlagt i kritisk tilstand.

Nu er hun sovet ind som følge af sine skader. Hun blev 65 år.

Det bekræfter hendes talsperson over for Entertainment Tonight:

»Vi er syge i hjertet over Lisas tragiske og meningsløse bortgang,« lyder det.

»Hun var en kvinde med stor sjæl, venlighed og generøsitet, der var dedikeret til sit arbejde, hvad enten det var på scenen eller foran et kamera, og endnu mere til sin hustru, familie og venner. Vi var velsignede at have haft hende i vores liv,« tilføjer talsmanden.

Lisa Banes var især kendt for sine roller i filmene 'Gone Girl' og 'Cocktail'.

Hun blev påkørt af en person på en scooter den 4. juni, da hun gik ned ad gaden.

Efterfølgende blev hun indlagt på Mount Sinai Morningside Hospital med 'betydelige skader', som nu har kostet hende livet.

Hun efterlader sig hustruen Kathryn Kranhold.