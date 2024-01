I kultserien Beverly Hills 90210 slog Ian Ziering sit navn fast i rollen som Steve Sanders, der ofte havnede i uheldige situationer, men næsten altid fandt en måde at redde kastanjerne ud af ilden.

I går måtte den kendte skuespiller forsøge at gøre det samme i virkeligheden – under højdramatiske omstændigheder.

Her endte Ian Ziering i slåskamp med fem personer. På åben gade i Los Angeles.

Det skriver det amerikanske Hollywood-medie TMZ, som har videobilleder af optrinet.

På billederne ses Ziering stige ud af sin bil på Hollywood Boulevard i den amerikanske storby og konfrontere en person på en scooter eller mindre motorcykel.

Ifølge TMZ's oplysninger efter at vedkommende under sin kørsel angiveligt skulle have ramt skuespillerens bil.

Herefter eskalerede situationen. I den grad.

59-årige Ian Ziering kom i håndgemæng med personen på gaden og i åbent dagslys.

Ian Ziering som mange nok husker ham. Billedet er taget i august 1993, hvor tv-serien Beverly Hills 90210 var på toppen af sin popularitet. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Ian Ziering som mange nok husker ham. Billedet er taget i august 1993, hvor tv-serien Beverly Hills 90210 var på toppen af sin popularitet. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix

Få sekunder senere kom fire andre personer på scootere eller små motorcykler ilende, hvorefter de gik til angreb på Ziering.

Det fik skuespilleren til at tage flugten – med den gruppe, han var kommet op at toppes med, i hælene.

Til sidst slap Ian Ziering væk, og ifølge TMZ's oplysninger kørte han efterfølgende fra stedet i sin bil.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt skuespilleren pådrog sig skader under slåskampen.

Sagen er blevet politianmeldt. Indtil videre skulle der ikke være sket anholdelser.

Siden Beverly Hills 90210 har Ian Ziering haft adskillige roller i andre serier og film, men det er især rollen som Steve Sanders, han huskes for.