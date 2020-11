Filmproduceren David Guillods navn er efterhånden i højere grad sat i forbindelse med skandaler og alvorlige sager, fremfor det arbejde han har lavet i Hollywood.

Selvom det ikke er mere end fire måneder siden, han sidst blev anholdt for at have begået seksuelle overgreb, så sker det nu igen. Det skriver Hollywood Reporter.

Han er anholdt, fordi man mistænker, at han har sexchikaneret en kvinde ved et møde om aftenen 21. oktober.

Den forbrydelse, han nu er anklaget for, ligger i tråd med tidligere anklager.

Arkivfoto af Jessica barth, som anklager Guillod for at have forgrebet sig på hende. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Arkivfoto af Jessica barth, som anklager Guillod for at have forgrebet sig på hende. Foto: JOE KLAMAR

Produceren blev nemlig anholdt for fire måneder siden, fordi man mener, han har kidnappet, bedøvet og voldtaget fire kvinder i årene 2012 til 2015.

Én af de kvinder, som har anklaget Guillod, er skuespillerinden Jessica Barth, som nogle måske vil genkende fra filmen 'Ted'.

Den 53-årige Hollywood-producer, som nu igen er under anklage, havde betalt kaution for at komme ud i friheden.

I sin karriere står han blandt andet bag Charlize Therons film 'Atomic Blond' og Netflix-thrilleren 'Extraction'.

Hvis David Guillod bliver dømt, står han til at kunne bruge 25 år bag tremmer.

Nu sidder Hollywood-produceren igen varetægtsfængslet, bekræfter hans forsvarsadvokat. Denne gang vil det dog koste ham fem millioner dollars, svarende til mere end 31 millioner danske kroner, at betale kaution.