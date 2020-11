Hvem der danner par med hvem, kan hurtigt skifte i Hollywood, men efter ti år sammen havde de færreste nok troet, at skuepiller-parret ville gå fra hinanden.

Men nu er det altså sket. Skuespiller Jason Sudeikis, vi kender fra et hav af amerikanske komediefilm og 'Saturday Night Live' danner ikke længere par med skuespiller og instruktør Olivia Wilde.

Ifølge Sky News var det Jason Sudeikis, der tog beslutningen i starten af året, men hvad buddet skyldes, vides endnu ikke.

Jason Sudeikis har meget fokus på ex-parrets to børn, seksårige Otis Alexander og fireårige Daisy Josephine.

»De er kommet ind i en god rutine med at være delebørn. Børnene er vigtigst, og de er hjertet i familiens bånd,« siger han.

Deres kærlighedshistorie begyndte tilbage i 2011, hvor de mødte hinanden til en 'Saturday Night Live'-fest. På det tidspunkt så Olivia Wilde dog en anden, men blev senere hen single, og så voksede forholdet til Jason Sudeikis.



Som starten af deres forhold har Sudeikis tidligere sagt:

»Jeg lagde ikke an på hende. Jeg havde utrolig travlt med andre ting. Og lige pludselig stoppede jeg med at være travl, og hun stoppede med at date en anden, og så gik det løs.«

To år senere i 2013 faldt frieriet, og året efter blev de gift.