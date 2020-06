De mødtes under indspilningerne af en gyserfilm i 2005.

Så blev de gift og fik to børn, men nu skal de skilles.

Den 40-årige amerikanske skuespillerinde Jordana Brewster, der især er kendt for sin rolle som Mia Toretto i 'The Fast and the Furious'-filmene, er ifølge magasinet People blevet separeret fra sin 48-årige mand filmproduceren Andrew Form.

Ifølge magasinets kilde går parret hver for sig som venner og har stadig kun respekt for hinanden.

Jordana Brewster med sin nu eksmand Andrew Form. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Jordana Brewster med sin nu eksmand Andrew Form. Foto: GABRIEL BOUYS

»De forbliver kærlige forældre og et hold for deres to børn,« lyder det fra den anonyme kilde til People.

Jordana Brewster og Andrew Form mødte hinanden i 2005 under indspilningerne af filmen 'The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning'.

Hun har til magasinet InStyle Weddings tidligere fortalt, hvordan de i begyndelsen så hinanden i smug.

»Vi begyndte at date i al hemmelighed - du ved vi hang ud i min garderobevogn - fordi alt andet ville have været uprofessionelt.«

Jordana Brewster. Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Jordana Brewster. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

De blev gift i 2007 ved en privat vielse på øen Nevis i det caribiske hav.

Parret har to børn, Rowan på tre år og Julian på seks et halvt år.

Udover 'The Fast and the Furious'-filmene er Jordana Brewster blandt andet kendt for roller i tv-serien 'Dallas', 'As the World Turns' og 'Lethal Weapon'

Hendes nu eksmand Andrew Form har udover 'The Texas Chainsaw Massacre' blandt andet produceret film som 'Friday the 13th.' og 'Teenage Mutant Ninja Turtles'.