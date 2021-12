Hollywood-skuespilleren Christina Ricci er under lykkelige omstændigheder.

Hun har onsdag bragt sit og ægtemanden Mark Hamptons første fælles barn til verden: En lille datter, der har fået navnet Cleopatra Ricci Hampton.

Det annoncerer parrets selv på deres Instagram-profiler, hvor de deler de første glimt af den nyfødte datter.

»Baby Cleo er her. Vi er så forelskede i hende, og så har hun den mest vidunderlige far tænkeligt,« skriver den 41-årige 'The Addams Family'-skuespillerinde.

Christina Ricci har i forvejen den syvårige søn Freddie med skuespilleren James Heerdegen, som hun ansøgte om at blive skilt fra i juli sidste år.

I oktober i år blev hun så gift med hårstylisten Mark Hampton.

Det annoncerede Hollywood-parret to måneder efter, de på deres sociale medier havde løftet sløret for, at de ventede den nu nyfødte datter sammen.

Mark Hampton har ligeledes delt de glædelige nyheder på sine sociale medier, hvor han forsikrer om, at hele familien har det godt.

»Mit hjerte er eksploderet. Christina Ricci og baby Cleo gør det fantastisk, vi hviler os alle sammen efter en så begivenhedsrig morgen. Velkommen til verden baby Cleopatra Ricci Hampton,« skriver den nybagte far.

De lykkelige omstændigheder kommer kun få måneder efter, Christina Ricci var igennem noget af et stormvejr med eksmanden James Heerdegen.

Hun og den 43-årige cinematograf afsluttede for fem måneder siden deres meget offentlige skilsmisse,der bød på et års retssager med voldsomme beskyldninger fra begge parter.

Skilsmissen ansøgte den 41-årige skuespillerinde om kort efter, hun havde ansøgt om et polititilhold mod James Heerdegen, efter hun havde kaldt politiet til parrets hjem grundet et angivet overfald.

Det tidligere par deler dog fortsat forældremyndigheden over syvårige Freddie.

Christina Ricci og James Heerdegen var gift i syv år, efter de mødtes på settet til serien 'Pan Am'.