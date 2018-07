Sidste år blev One Direction-stjernen Liam Payne og X Factor-dommeren Cheryl Cole forældre til sønnen Bear, men nu er kærligheden bristet.

På Twitter skriver den 24-årige Liam payne og 35-årige Cheryl Cole den samme udtalelse, som lyder:

‘Vi er kede af at skulle fortælle, at vi går hver til sit. Det har været en hård beslutning at træffe. Vi har stadig så meget kærlighed til hinanden som en familie. Bear er vores verden, og vi håber, at I vil respektere vores privatliv, mens vi går igennem dette sammen.’

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Liam (@LiamPayne) 1. juli 2018

We are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Cheryl (@CherylOfficial) 1. juli 2018

Mødtes under X Factor

Parret mødte første gang hinanden i 2008, da Liam Payne gik til audition til den britiske udgave af X factor, hvor Cheryl Cole var dommer.



»Jeg synes, du er virkelig nuttet. Jeg synes, du har karisma, og du gav os et flabet lille blink,« sagde hun til den dengang 14-årige sanger.

#cannes Et opslag delt af Liam Payne (@liampayne) den 11. Maj, 2016 kl. 5.06 PDT



Det var dog først to år senere, at han slog igennem i sangkonkurrencen, da han blev sat sammen med fire andre drenge, som tilsammen dannede drengebandet One Direction.



Siden succesen i X factor blev One Direction en af de mest berømte sanggrupper verden over og blev forgudet på samme måde som Backstreet Boys og Justin Bieber.

Omkring 2015 gik One Direction-medlemmerne dog hver til sit, men alle fortsatte hver især med succesfulde solokarrierer.

Fik sønnen Bear

I starten af 2016 måbede fans, da der gik rygter om, at Liam Payne var blevet kærester med den ti år ældre X factor-dommer, som også selv tidligere har været medlem af en sanggruppe - Girls Aloud.

Et opslag delt af Liam Payne (@liampayne) den 24. Aug, 2017 kl. 3.09 PDT

Parret blev flere gange set troppe op på den røde løber hånd i hånd og delte billeder af hinanden på Instagram, men det var først i februar 2017, at de officielt stod frem som par.

Det skete i anledning af, at Cheryl Cole viste sin babybule frem i et photoshoot til en L'oréal-video. I marts 2017 kom parrets søn Bear til verden.