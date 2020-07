Efter ti års ægteskab har den amerikanske skuespiller Armie Hammer og hans hustru, Elizabeth Chambers Hammer, valgt at gå fra hinanden.

Det nu tidligere ægtepar har selv offentliggjort beslutningen.

Det har de gjort på hver deres Instagram-profil, hvor de har delt det samme billede og den samme tekst:

»13 år som bedste venner, sjælevenner, partnere og siden forældre,« indleder de beskeden, som fortsætter:

»Det har været en fantastisk rejse, men sammen har vi besluttet at begynde på et nyt kapitel og gå videre fra vores ægteskab.«

Vis dette opslag på Instagram Thirteen years as best friends, soulmates, partners and then parents. It has been an incredible journey, but together, we’ve decided to turn the page and move on from our marriage. As we enter into this next chapter, our children and relationship as co-parents and dear friends will remain our priority. We understand this news lends itself to public dialogue, but in the interest of our children and our family, we’re asking for privacy, compassion and love during this time. Et opslag delt af Armie Hammer (@armiehammer) den 10. Jul, 2020 kl. 12.02 PDT

33-årige Armie Hammer, der især er kendt for sin rolle i filmen 'Call Me By Your Name', og 37-årige Elizabeth Chambers Hammer, som er en kendt tv-personlighed, blev gift tilbage i 2010.

Siden har de fået to børn sammen: Datteren Harper Grace på fem år og sønnen Ford Douglas Armand på tre år.

»Som vi går ind i dette næste kapitel, vil vores børn og vores forhold som dele-forældre og gode venner være vores prioritet,« skriver de videre.

»Vi forstår, at denne besked vil føre til snak i offentligheden, men for vores børn og vores familier beder vi om privatliv, medfølelse og kærlighed gennem denne tid.«