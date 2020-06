Den 62-årige skuespiller Dolph Lundgren skal giftes for tredje gang.

Han har nemlig fundet kærligheden sammen med 24-årige norske Emma Krokdal, og hun har nu sagt ja til at gifte sig med den svenske 'Rocky IV'-skuespiller.

Det kunne man se på hans Instagram-side onsdag morgen.

'Noget helt særligt skete her i Sverige,' lyder det i Lundgrens opslag, hvor man kan se ham stå sammen med sin elskede, der viser en pyntet ringefinger frem.

Dolph Lundgren og Emma Krokdal har mødt hinanden i et træningscenter, hvor nordmanden arbejdede. Det skete i den amerikanske storby L.A., hvor begge bor.

De har nu været sammen i et halvt år.

Emma Krokdal siger, at hun ikke genkendte stjernen, og at hun stadig den dag i dag ikke har set nogle film med sin forlovede. Noget, Dolph Lundgren havde understreget, var helt fint med kommentaren 'Keep it that way,' skriver norske VG.

Den 24-årige kvinde siger, at parret godt vidste, de ville høre for aldersforskellen på 38 år, som der er imellem hende og hendes forlovede.

Her ses Lundgren med sine to døtre, 23-årige Ida Lundgren (til venstre) og 18-årige Greta Lundgren (til højre).

»Det er lidt mærkeligt, også for os, men vi mødtes og kom godt overens. I teorien er det mærkeligt, men vi tænker ikke så meget over det, når vi er sammen,« siger hun til den norske avis, inden hun uddyber:

»Vi kan begge lide at træne og have en sund livsstil, og Dolph er meget ung for sin alder. Så længe familie og folk tæt på os synes, det er ok, er det det eneste, som betyder noget.«

Dolph Lundgren har tidligere været gift med Peri Momm fra 1991 til 1992, og senere med Anette Qviberg, som han var gift med fra 1994 til 2011. Med Qviberg har han de to døtre på 18 og 23 år.

Han fik sit gennembrud i Hollywood i 1985, og senere har han spillet med i storfilm som 'Creed II' og 'The Expendables'.