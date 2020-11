Det var ikke overvældende mange, der fandt Laurits Munch-Petersens danske debutfilm ‘Ambulancen’ spændende nok til at smutte en tur i bografen.

Faktisk var der blot 46.000, som gad at købe en biografbillet til filmen fra 2005, som havde Thomas Bo Larsen og Paw Henriksen i hovedrollerne.

På trods af det lave billetsalg og de efterfølgende middelmådige anmeldelser har den anerkendte Hollywood-instruktør Michael Bay alligevel valgt, at plottet fra den danske film er værd at lave et remake på. Det skriver Deadline.

Ifølge mediet er filmen så langt i planlæggelserne, at manuskriptforfatteren Chris Fedak sågar har udfærdiget manuskriptet, og optagelserne begynder til januar.

Jake Gyllenhaal rygtes til at spille hovedrollen i filmen. Foto: Chris Delmas Vis mere Jake Gyllenhaal rygtes til at spille hovedrollen i filmen. Foto: Chris Delmas

Mediet skriver også, at det som altid ikke er en lille fisk, som Michael Bay planlægger til hovedrollen.

Der skulle være tale om ingen anden end megastjernen Jake Gyllenhaal, som er kendt fra film såsom 'Brokeback Mountain', 'Nightcrawlers' og 'Prisoners'.

Den danske version af 'Ambulancen' handlede om brødrene Tim og Frank, som begår et røveri for at skaffe penge til en operation, der skal redde deres døende mor.

Efter røveriet flygter de i en ambulance med politiet lige i hælene.

Ifølge Deadline har det længe været planen, at der skulle laves et Hollywood-remake på filmen, men det er ikke lykkedes at finde en instruktør, før den notoriske action-instruktør fik fingrene i manuskriptet og forelskede sig i det.

Hverken Michael Bay eller Jake Gyllenhaal har kommenteret Deadlines oplysninger.