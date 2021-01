Hollywood-ikonet Cicely Tyson er død. Den afroamerikanske skuespillerinde blev 96 år.

Cicely Tyson var kendt som værende en pioner for sorte skuespillere i Hollywood.

Hun blev i 1973 nomineret til en Oscar for sin rolle i filmen 'Sounder', og i 2013 modtog hun – som 88-årig – en Tony for sin rolle i tv-serien 'The Autobiography of Miss Jane Pittman'.

Cicely Tyson modtog i 2016 en æresmedalje af den daværende præsident, Barack Obama. Og både han og hans hustru, Michelle Obama, har da også hyldet den nu afdøde skuespillerinde.

In her extraordinary career, Cicely Tyson was one of the rare award-winning actors whose work on the screen was surpassed only by what she was able to accomplish off of it. She had a heart unlike any other—and for 96 years, she left a mark on the world that few will ever match. pic.twitter.com/JRsL3zlKtP — Barack Obama (@BarackObama) January 29, 2021

'I hendes ekstraordinære karriere var Cicely Tyson en af de få prisvindende skuespillere, hvis arbejde på skærmen blev forbigået af, hvad hun formåede at opnå væk fra skærmen,' skriver Barack Obama.

'Hun havde et hjerte som ingen andre, og i sine 96 år formåede hun at sætte et spor, som meget få nogensinde vil kunne følge, fortsætter han, mens hans hustru skriver følgende på Twitter:

'Det, der slog mig, hver gang jeg tilbragte tid med Cicely Tyson, var ikke nødvendigvis hendes stjerneaura – selvom den var tydelig – det var hendes medmenneskelighed. Bare ved at gå ind i et rum formåede hun at løfte alle omkring hende.'

Det er Cicely Tysons familie, der til nyhedsbureauet AP har delt den ulykkelige nyhed om skuespillerindens død. Ifølge familien døde hun torsdag.

Cicely Tyson fik i 2016 overrakt en æresmedalje af Barack Obama. Foto: NICHOLAS KAMM

Cicely Tyson begyndte at blive kendt tilbage i begyndelsen af 1970erne, hvor afroamerikanske kvinder så småt var begyndt at få hovedroller i film.

I Danmark er hun højst sandsynlig bedst kendt for sin rolle i serien 'How to Get Away with Murder', hvor hun spillede rollen som Viola Davis’ mor, Ophelia Harkness. En rolle, som medførte fem Emmy-nomineringer.

Cicely Tyson nåede at blive gift to gange. Det seneste ægteskab var med den nu afdøde jazzmusiker Miles Davis.

De to blev gift i 1981 i den i dag fængslede Bill Cosbys hjem i Massachusetts. Ægteskabet varede syv år.