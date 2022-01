Et amerikansk ikon. Sådan beskrev de ham, da han for fire år siden døde i en alder af 91 år. Rest in peace, tilføjede de. Men de ord har de slugt igen. I én stor mundfuld. Og kalder hans handlinger ‘afskyelige'.

For ingen vover i dag at kalde den berømte Playboy-mogul Hugh Hefner for et ‘ikon’. Og fred i graven ønsker de færreste ham. Tværtimod.

»Han var som en vampyr. I flere årtier sugede han livet ud af de piger,« som en tidligere Playmate fortæller.

Det er den nye dokumentar ‘Secrets of Playboy’, som i den grad har fået Hugh Hefners eftermæle til at krakelere og den lyserøde forestilling om livet på den berømte Playboy Mansion til at smuldre.

Det er sådan vi husker ham. Omgivet af sine Playmates. Her kæresterne Bridget Marquardt og Holly Madison.

I stedet tegnes et billede af massivt sexmisbrug, orgier og stoffer i så lange baner, at en af Hugh Hefners pudler blev så afhængig af det, at den piskede omkring i lokalerne for at slikke kokainrester op fra gulvet.

»Vi havde Playmates, som fik overdosis af stoffer, og som begik selvmord,« som en tidligere ansat ifølge Daily Mail beskriver i dokumentaren.

Ifølge ham var Hugh Hefner af den overbevisning, at han ejede de kvinder, som naivt og håbefuldt blev lukket ind i hans magtfulde verden.

Men altså også en verden, hvor Hugh Hefner og hans VIP-venner udlevede de sygeste fantasier.

Playboy forside med Crystal Harris, som brød forholdet med ham dagen før, de skulle have været gift.

Ifølge Daily Mail – der som et af de eneste medier har set hele dokumentaren – fortælles der i den om, hvordan den berømte pornostjerne Linda Lovelace angiveligt blev inviteret til Playboy Mansion, proppet med piller og sat til at udføre oralsex på en schæferhund, mens Hugh Hefner og hans venner så på.

»Skal vi tale om fordærv? Det her er foragteligt,« som et vidne til overgrebet siger i dokumentaren.

Ligeledes fortælles det, hvordan Hugh Hefner hver torsdag afholdt ‘pig night’, som gik ud på at samle en håndfuld »grimme« prostituerede op fra Sunset Strip, som efter et lægetjek blev stillet til rådighed for VIP-vennerne.

Og hvordan mange af hans Playmates flere gange om ugen blev tvunget til gruppesex, ligesom de ikke havde tilladelse til at bevæge sig uden for Playboy Mansion efter klokken 21.

Playboy Mansion set udefra.

»Vi var intet værd for ham,« fortæller Sondra Theodore, tidligere Playmate og kæreste til Hugh Hefner, ifølge Daily Mail, mens andre kalder det, de blev udsat for, for ‘hjernevask’, andre igen at de blev groomet.

»Det var sexslaveri. Og prisen, de betalte, var høj,« som en talskvinde fra organisationen No More siger til USA Today om de uhyrligheder, som de unge kvinder blev udsat for i Playboy Mansion under det, der skulle være Hugh Hefners kærlige og beskyttende vinger.

Som nævnt er det lidt over fire år siden, at Hugh Hefner gik bort. Og de kendte stod i kø for at hylde den fantastiske mand og hans sexrevolution i USA.

‘Hugh Hefner var en gigant. Som publicist, i journalistik, ytringsfrihed og menneskerettigheder. Han var en sand original, og han var min bedste ven,« som talkshowværten Larry King dengang skrev på Twitter.

Og kendis Kim Kardashian holdt sig heller ikke tilbage: ‘Jeg er så beæret over at over have en del af Playboy-holdet. Du vil blive savnet. Elsker dig, Hef’ skrev hun.

Men nu har piben i den grad fået en anden lyd. Ikke mindst fra Playboys nye ejere.

»Nutidens Playboy er ikke Hugh Hefners Playboy,« understreger de i et åbent brev og bakker 100 procent op om alle de kvinder, der står frem i dokumentaren.

»Vi vil fortsat konfrontere enhver del af vores arv, som ikke er forenelige med de værdier, vi har i dag,« skriver de og lægger afstand til Playboys stifter, hvis gravfred de færreste bekymrer sig om. Undtagen sønnen Cooper.

Hugh Hefners søn Cooper Hefner i selskab med 2014s 'Playmate of the Year'.

»Godt nok var han ukonventionel, men han var ærlig og levede sit liv sådan. Af natur var han generøs og kerede sig dybt for andre mennesker. Disse slibrige historier er et studie udi fortrydelse, der udmønter sig i hævn,« skriver han på Twitter.