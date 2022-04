»Jeg er for kendt til det her sted.«

Det var, hvad Martin Brygmann sang, da han var en del af 'Lex og Klatten', men nu har piben fået en anden lyd.

I hvert fald da TV 2 ringede og spurgte ham, om han ikke ville være med i årets sæson af 'Toppen af poppen'. Det har tv stationen netop selv offentliggjort i en pressemeddelelse.

»Jeg har ventet i mange år på at blive spurgt,« lyder det fra Martin Brygmann.

Toppen af poppen anno 2022: Steen ørgensen, Iris Gold, Kira Skov, Nicklas Sahl, Solemia, Maximillian og Martin Brygmann. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Toppen af poppen anno 2022: Steen ørgensen, Iris Gold, Kira Skov, Nicklas Sahl, Solemia, Maximillian og Martin Brygmann. Foto: Per Arnesen/TV 2

»Endelig spørger 'Toppen af poppen' om jeg vil være med, for jeg er nemlig sangskriver, og det er der ikke så mange, der er klar over, og derfor synes jeg, at det er en fin lejlighed til at fortælle, at jeg faktisk også spiller musik. Jeg har knap 400 titler inde hos coda. Så jeg er sangskriver og vil passe perfekt ind i det program.«

De fleste kender nok især Martin Brygmann for sine mere satiriske sange, som han lavede en del af i førnævnte 'Lex og Klatten'.

Seerne skal dog ikke frygte, at det hele bliver gak og løjer med 59-årige Martin Brygmann.

»Jeg har forberedt mig ved at lave nogle, synes jeg selv, rigtige gode versioner af de andres sange, og så vil jeg gøre mit bedste for at lave nogle ikke-satiriske versioner af dem.«

Hvad synes du om holdet?

»Jeg tager sangene meget alvorligt, og så må humoren blomstre i den mellemliggende tid om dagen og rundt om bordet.«

I samme pressemeddelelse kan TV 2 også fortælle, at kunstneren Iris Gold ligeledes slutter sig til 'Toppen af poppen'-ensemblet.

Udover Martin Brygmann og Iris Gold kan seerne se frem til at høre Nicklas Sahl, Soleima, Steen Jørgensen, Kira Skov og Maximillian i årets program.