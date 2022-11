Lyt til artiklen

»Jeg har mere historie med Hollywood Foreign Press Association, end jeg har respekt for dem.«

Sådan siger skuespilleren Brendan Fraser i et interview med GQ, hvor han fortæller, at han absolut ingen planer har om at deltage i Golden Globes, der løber af stablen i januar måned – heller ikke selvom han skulle gå hen og få en nominering for sin rolle i filmen 'The Whale'.

Den historie, som Brendan Fraser refererer til, fandt sted i 2018. Her skulle den daværende præsident for Hollywood Foreign Press Association, Phillip Berk, have taget fat i Frasers bagdel og gennem hans bukser rørt ham i området mellem hans kønsorganer og anus.

Berk mente ikke, at han havde gjort noget forkert, men han indrømmede at taget Brendan Fraser på numsen i sjov.

Hollywood Foreign Press Association satte end undersøgelse i gang og slog fast, at de var totalt imod seksuelle krænkelser.

Men i organisationens maskinrum foregik der helt andre ting, forklarer Brendan Fraser til GQ.

De foreslog, at der blev udsendt en fælles erklæring, som ifølge Fraser sagde: 'Selvom det blev konkluderet, at hr. Berk rørte hr. Fraser på en upassende måde, så understøtter beviserne, at det var ment som en joke og ikke som en seksuel tilnærmelse.'

Denne erklæring nægtede Brendan Fraser dog at skrive under på.

Sagen fik ikke større konsekvenser for Phillip Berk, som forblev en del af Hollywood Foreign Press Association indtil sidste år, hvor han blev smidt ud. Det skete, efter han i en mail til andre medlemmer havde kaldt Black Lives Matter-organisationen for en hadgruppe.

Oveni dette kom det frem, at Hollywood Foreign Press Association ikke havde et eneste stemmeberettiget medlem med mørk hudfarve. Flere kontroverser ramte, og tv-stationen NBC ville ikke vise awardshowet, før 'meningsfulde reformer' var gennemført.

Det er de så, ifølge NBC og Hollywood Foreign Press Association, blevet nu, og showet er tilbage på skærmen næste uge. Men det bliver altså ikke med Brendan Fraser som gæst.

»Min mor har ikke opdraget en hykler. Du kan kalde mig mange ting, men ikke det,« slår han fast.