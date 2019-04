Det er ikke mange billeder, man har set af Michael Jacksons yngste søn, Blanket, der stort set har holdt sig ude af mediernes søgelys siden faderens død i 2009.

Men nu har storebror Prince Jackson delt et billede af sin næsten voksne lillebror, der i dag er 17 år.

22-årige Prince Jackson, der er afdøde Michael Jacksons ældste søn, har for nylig været til premiere på den seneste Marvel-film Avengers: End Game, hvor også lillebror Blanket, der i dag kalder sig Bigi, var med.

På fotoet er den 17-årige dreng (der er nummer otte fra venstre på fotoet, red.) smilende og som en vaskeægte fan, er han naturligvis iført en Marvel-trøje.

Vis dette opslag på Instagram #endgame Et opslag delt af Prince Jackson (@princejackson) den 27. Apr, 2019 kl. 8.41 PDT

Blanket Jackson blev i sin tid verdenskendt, da han i en alder af blot ni måneder, blev holdt ud over en altan på tredje sal af sin verdensberømte far.

Den i dag 17-årige dreng var blot syv år gammel, da Michael Jackson døde i 2009, og siden har der i medierne været mange fortællinger om, hvordan den unge dreng har været sky og en dreng af få ord.

I marts fortalte Michael Jacksons nevø, Taj Jackson, at Blanket Jackson angiveligt skulle være stoppet med at tale som en konsekvens af beskyldningerne i den stærkt omdiskuterede dokumentar 'Leaving Neverland'.

I dokumentaren anklager Wade Robson og James Safechuck den afdøde sanger Michael Jackson for at have begået seksuelle overgreb mod dem, da de var drenge.

Alle tre børn samlet til en Michael Jackson-hyldestkoncert i Wales i oktober 2011. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Alle tre børn samlet til en Michael Jackson-hyldestkoncert i Wales i oktober 2011. Foto: EDDIE KEOGH

Britiske Mark Lester, der er gudfar til alle Michael Jacksons tre børn, har i et interview til The Sun fortalt, at han er bekymret for Blanket Jackson.

Han blandt andet fortalt, at familien i høj grad forsøger at skærme ham fra omverdenen, og han har samtidig bakket op om Taj Jacksons påstand om, at Blanket ikke udtrykker sig.

Ifølge Mark Lester er det dog et problem, der går længere tilbage.

Paris Jackson, der er søster til Prince og Blanket, har også tidligere udtrykt bekymring for sin lillebror. I 2017 har hun blandt fortalt, at hendes lillebror ofte var alene i familiens store palæ, hvor han bor til daglig med sin bedstemor.