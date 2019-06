Hvem klarer sig bedst i valgkampen på de sociale medier?

Internetfænomenet Daniel Hoffe ser nærmere på nogle af de sjoveste bud i 'Hoffe's Valg'.

Denne gang bliver han noget overrasket over et indslag fra Radikale Venstre, som har Morten Helveg Petersen og Zenia Stampe i hovedrollerne.

»Nej, det gør du ikke,« udbryder han.

Det skyldes, at partiet har lavet en valgvideo i forbindelse med Europaparlamentsvalget, hvori man i dén grad trækker inspiration fra tv-serien Game of Thrones.

Zenia Stampe spiller Arya Stark, og Morten Helveg Petersen spiller bastarden Jon Snow.

»Der er mange seksuelle undertoner,« konkluderer Hoffe, mens de to hovedpersoners sværd bliver smedet sammen og samlet til noget helt nyt.

Det er simpelthen en vælgerboks, som de har valgt at stykke sammen.

»Hold kæft. Det der er fandme sindssygt,« siger Hoffe om klippet.

Han giver udtryk for, at det må have været et interessant møde, hvori man kom frem til idéen med klippet, som du kan se i sin helhed her.

