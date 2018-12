'De unge mødre'-deltageren bliver inden længe mor for tredje gang.

Det varer ikke længe, før Princess Natascha Ellen Linea Kaup kan kalde sig mor til tre. ‘De unge mødre’-deltageren har termin på årets første dag, og derfor kan hun meget vel starte det nye år med et ekstra familiemedlem.

Princess Natascha kan naturligvis heller ikke længere skjule, at der vokser et barn inde i maven på hende. Den unge mor har efterhånden fået en stor og smuk mave i forbindelse med graviditeten. Den viser hun frem i et nyt indlæg på sin blog.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, hvordan det gik til, da den unge mor blev kærester med Novahs far.

Blogindlægget handler om, at hun ikke mener, at drenge og piger skal sættes i kasser, og at de i hendes verden både må gå med det tøj og lege med de ting, som de selv har lyst til. Ofte får den unge mor nemlig kritik – især fra følgerne på Instagram – fordi folk mener, at hun opdrager Novah som en pige.

'Jeg giver Novah lov til at gå med en lyserød jakke og få hestehale. Jeg siger ikke til ham: “Novah, i dag skal du ligne en pige”. Men når Lia beder om at få sat hår, kommer Novah selv hen til mig med en elastik og siger: “også mig”, og selvfølgelig skal han da have lov til at have en hestehale, hvis det er det, han ønsker,' skriver hun og fortsætter:

'For jeg vil ikke sige til ham, at det må han ikke, fordi han er en dreng. Der findes jo mange drenge og mænd, der har langt hår og hestehale. Jeg giver min dreng lov til at lege med kønnene selv, og så skal han nok om nogle år finde ud af, hvordan han vil være. Lige nu er han stadig så lille, og lige nu leger han bare. Han ved jo ikke, at det er “forkert”, at han har hestehale i håret, eller at han låner Lias jakke,' slår hun fast.

Lia skal klippe navlestrengen

Princess Natascha fortalte for nylig, at hun er i gang med at forberede børnene på, hvad det egentlig vil sige at føde. Derfor er Lia efterhånden godt forberedt, og den femårige pige vil gerne være en del af det hele.

Der det dog vigtigt, at deltagelsen i fødslen sker på børnenes præmisser, men når datteren selv udtrykker ønske om at være en aktiv del af fødslen, når hendes kommende lillebror kommer til verden, så vil den unge mor til snart tre gerne imødekomme datterens ønske.

'Hun snakker også ofte om, at hun gerne vil hjælpe med under selve fødslen. I starten var jeg lidt skeptisk omkring det, og at hun skulle have en decideret opgave, men da hun blev ved med at have det ønske, tænkte jeg, at så får hun en opgave. For som hun selv siger, når man skal være storesøster til to drenge, er man en meget stor pige og meget snart voksen,' skrev hun på bloggen og fortsatte:

'Blandt andet har hun nævnt, at hun gerne vil hjælpe med at komme med håndklæder, når jeg skal op af vandet, og så vil hun gerne klippe navlesnoren. Hun skal have lov til at hjælpe lige så meget til, som hun har lyst, og har hun ikke lyst til at hjælpe, er det 100 procent hendes eget valg, og vil hun hellere over til morfar, skal hun være mere end velkommen til det. Hun må være lige så meget til stede, som hun ønsker den dag.'

Udover børnene så skal Princess Nataschas jordemoder og hendes nabo være til stede under fødslen. Naboen er der for at holde øje med børnene og tage sig af dem under fødslen. Selvom Princess har et tæt forhold til sin far, så er det altså ikke planen, at han skal være med under fødslen, da hun synes, det ville være for mærkeligt at have ham med.

Her kan du se billederne af den højgravide Princess Natascha, mens du her kan læse flere detaljer om fødslen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk