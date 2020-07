'Nybygger'-parret Lise og Michael udvider meget snart familien fra tre til fire, men der er én ting, der bekymrer den kommende mor.

Lise Vandborg fra TV 2-programmet 'Nybyggerne' er højgravid med sit andet barn, og selv om hun er en aktiv kvinde, der holder ferie i naturen i familiens nye autocamper, så generes hun af sin graviditet, som ikke ligefrem er en dans på roser.

'Det begynder at være hårdt for min krop at bære på den lille purk. I morges havde jeg et virkelig ubehageligt tilfælde af hyperventilation, svimmelhed og åndenød. Jeg har alt for lav blodprocent, og hvis det kulminerer med lavt blodsukker, så får jeg det skidt. Jeg har det heldigvis sjældent så skidt som i morges, hvor jeg var at besvime og endte med at hyperventilere. Det var endda foran børnene, og det var ikke sjovt. Jeg bryder mig virkelig ikke om at miste kontrollen på den måde,' skriver Lise på sin Instagram, som i øvrigt lukkes ned, når hun går på barsel, så hun kan få ro omkring sin barsel, men også så hun kan modtage barselsdagpenge, da hendes Instagram-profil ses som hendes arbejde.

Trods de store graviditetsgener er det helt andre tanker, der fylder hos den højgravide 'Nybygger'-vinder.

'Det, der fylder mest i mine tanker, er faktisk den der frygt for at miste nu. Jeg har forsøgt at skyde tankerne væk mange gange. Michael fortalte i dag, at jeg havde det på samme måde sidst, det har jeg bare glemt,' fortæller Lise, der helst så en fødsel gå i gang nu.

'Hvis jeg kunne bestemme, så ville jeg gerne have ham ud nu, så jeg lettere kunne kontrollere, at han er okay. For hvad hvis noget går galt inde i maven nu? Det ville være frygteligt at opleve, for man føler sig allerede så connected. Jeg ved jo godt, at min krop har helt styr på det, men alligevel så synes jeg, det kan være svært at hvile i,' skriver Lise fortsat på Instagram til sine mere end 76.000 følgere, og mange kan genkende følelsen.

'Sådan havde jeg det også i begge mine graviditeter.'

'Jeg går ind i uge 34 i morgen som førstegangsgravid, og jeg har præcis samme frygt.'

'Ja, sådan havde jeg det også med vores andet barn.'

Det er blot enkelte af de kommentarer, der er skrevet til Lises opslag, hvor gravide eller nybagte mødre sidder med præcis samme frygt, som Lise beskriver.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.