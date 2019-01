Det er ikke altid lige sjovt at være gravid.

Hvert øjeblik kan MGP-vinder Anne Gadegaard blive mor. Hun og kæresten venter sig nemlig en lille pige her i januar, og der er ingen tvivl om, at det kommende forældrepar er mere end spændte:

'Jeg er nu nået uge 39, og jeg er ved at være mere end klar til at tage imod min lille babypige. Jeg synes godt nok, min krop har overtaget. Selvom mit hoved stadig tror, at jeg bare kan køre, som inden jeg blev gravid, så fortæller min krop mig noget andet. Jeg kan ikke længere gøre de samme ting, som jeg gerne vil. Jeg skal tage stilling til hver en tur, jeg bevæger mig ud på, fordi det indimellem føles, som om mine ben kan svigte mig. Min lysken gør ondt en gang imellem, og det føles som om mine ben falder sammen,' forklarer Anne på sin blog og fortsætter med at fortælle om en yderst uheldig episode:

'Jeg havde også lige en tur, hvor jeg ikke kunne rejse mig fra toilettet, fordi jeg var ved at gå i krampe. Heldigvis grinte jeg af situationen, fordi det simpelthen var for komisk, at jeg sad fast på toilettet. Jeg har hele tiden tænkt, at jeg ville gå 14 dage over, og at jeg skulle sættes i gang med fødslen. Hvilket også stadig kan være. Men fordi min krop har gjort, som den har her på det sidste, så har det også fået mig til at tænke, at hun kommer meget snart, og at det faktisk kun er et spørgsmål om dage nu. Men altså, det er hende der bestemmer, så hun kommer vel, når hun er klar til det.'

Se billeder af højgravide Anne Gadegaard herunder: