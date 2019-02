Det var et hjerteskærende øjeblik, da den nu afdøde journalist, far og ægtemand Ole Stephensen blev sendt af sted af sin familie og venner fredag eftermiddag ved Holte Kirke.

Den voksne datter Marie Frederikke rørte kærligt ved sin fars kiste, der lå i rustvognen. Mens tårerne rullede ned ad kinderne lænede hun sig helt hen til kisten og talte så lavt, at ordene forblev mellem hende og ham.

Herefter kyssede hun kisten og sin far farvel.

Fredagens gudstjeneste bar præg af, at det var alt, alt for tidligt, at den folkekære journalist Ole Stephensen pludseligt gik gået bort i en alder af blot 63 år. Det skete uden nogen forudgående sygdom.

Den fire år ældre storebror Erik tog ordet som det første i kirken. Dødsfaldet havde ramt hele familien som et jordskælv, konstaterede han.

Døtrene Marie Frederikke og Amalie Christine ved deres far Ole Stephensens bisættelse i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Døtrene Marie Frederikke og Amalie Christine ved deres far Ole Stephensens bisættelse i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Han gentog starten på sin tale, da B.T. fik en kort kommentar fra den sørgende storebror:

»Det er en rørende og sørgmodig dag. Det endte med en smuk afsked. Den sætning, ‘min lillebror er død’, skal man ikke sige. Det er jo den forkerte rækkefølge. Det er klart mest frygteligt for konen og børnene,« sagde han og fortsatte:

»Men for os alle er der frygteligt. Man kan ikke undvære nogen i en søskendeflok. Det er et kæmpe savn.«

I sin tale konstaterede Erik Stephensen også, hvordan moderen Lis ville lære sine børn tre ting: At svømme, at spille på et instrument og at holde med samfundets svageste. Sidstnævnte tog Ole Stephensen med sig i sit liv som journalist og menneske.

Erik Stephensen med konen Nina. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Erik Stephensen med konen Nina. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det konstaterede vennerne Karen Thisted og Jes Dorph-Petersen også. De lagde også vægt på, at Stephensens eftermæle fortjener, at han bliver krediteret som en 'skidedygtig' og særdeles grundig journalist - ikke kun som den humoristiske tv-vært.

Ole Stephensens kollega fra tiden på Eleva2ren, Nina Klinker Stephensen, der siden også er blevet hans svigerinde, var ligeledes dybt berørt.

»Det er en svær dag. Der er ikke rigtig noget, der kan gøre det nemmere. Det er rædsomt. Jeg føler, at jeg har mistet min kollega, en kær ven og min svoger. Hele familien er påvirket af det her,« sagde hun.

Holte Kirke var bogstaveligt talt fyldt til randen, så flere gæster var nødt til at stå op og følge bisættelsen.

Nina Klinker Stephensen og Erik Stephensen ved Ole Stephensens bisættelse i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nina Klinker Stephensen og Erik Stephensen ved Ole Stephensens bisættelse i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Det er selvsamme kirke, hvor Ole Stephensen er blevet døbt og konfirmeret. Her var moderen Lise også var sopransanger, hvorfor Ole Stephensen - længe inden han blev journalist - blev slæbt med i kirken.

Meget passende sluttede gudstjenesten af med salmen Kastanjens hvide lys, som moderen i sin tid skrev melodien til.

Adskillige offentlige, kendte personer deltog i bisættelsen, heriblandt tidligere forsanger i Shu-bi-dua Michael Bundesen, tidligere jægersoldat B.S. Christiansen, tv-vært Michael Meyerheim, journalist Jes Dorph-Petersen, fitness-ekspert Charlotte Bircow samt journalist Karen Thisted.

I kirken blev der blandt andet sunget 'Det er i dag et vejr'. En usædvanlig sang til en bisættelse, men meget passende, da fredag netop var et solskinsvejr.

Her ankommer Ole Stephensens døtre og kone samt nevøer m.fl. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ankommer Ole Stephensens døtre og kone samt nevøer m.fl. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Præst Grethe Bøje konstaterede også i sin prædiken, at Ole var en mand, der var et stærkt lys i sin familie og bekendtskabs liv.

Ifølge familie, venner og bekendte var der ingen tvivl om, at Ole Stephensen var lige præcis så hjertevarm, sjov og glad et menneske, som han var på skærmen. Han skjulte intet på skærmen.

»Der var ingen forskel på Ole, når han var i fjernsynet og privat,« sagde broderen Erik.

Udover sit arbejde som journalist sprang Ole Stephensen ud i en karriere som kommunalpolitiker i Gentofte Kommune for De Konservative.

Ole Stephensen bisættes i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ole Stephensen bisættes i Holte Kirke fredag den 15. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Han blev valgt ind ved kommunalvalget i november 2017. Her fik han 580 personlige stemmer, hvilket gjorde ham til kommunens femtestørste stemmesluger.

Siden meldte han ud, at han ville stille op til det kommende folketingsvalg samt europaparlamentsvalg.

Ole Stephensen var i mange år kendt for sin medvirken i en lang række populære tv-programmer, heriblandt 'Eleva2ren' og 'Go' Morgen Danmark', og fra det store lærred, hvor han lavede Walter og Carlo-filmene med vennen Jarl Friis-Mikkelsen.

Han mistede bevidstheden omkring klokken 18.30 den 6. februar. Trods hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive ham. Han efterlader sig sin hustru og to døtre på henholdsvis 19 og 21 år.