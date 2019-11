Selvom Hjalmer har fået musik ind med modermælken har guitar og sang ikke altid været omdrejningspunktet for hans karrieredrømme.

Langt fra faktisk.

I et nyt interview med Gaffa afslører den 24-årige sanger nemlig, at han som ni-årig fik en altopslugende besættelse, som ikke havde noget som helst med musik at gøre.

»Jeg begyndte at føle noget for cykelløb, som jeg for eksempel aldrig har følt for fodbold. Det der var rigtige mænd! Og cykelløb er som et eventyr,« siger han i interviewet.

Derfor satte Hjalmer sig et mål om at deltage - og måske endda vinde - de helt store cykelløb. For at nå det mål, cyklede han 50 kilometer hver dag og overholdt en striks diæt.

På daværende tidspunkt var det da heller ikke hans fars musikerkollegaer, der var hans forbilleder - det var cykelryttere. Særligt Jan Ullrich var et hit.

Desværre nåede Hjalmer aldrig lige så langt med drømmen om at blive anerkendt cykelrytter, som han havde håbet.

Under en af sine mange cykelture, blev Hjalmer som 13-årig påkørt af en bil. Han slap heldigvis fra ulykken med livet i behold, men flækkede tre ryghvirvler.

Hjalmer på skanderborg festival 2019. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Hjalmer på skanderborg festival 2019. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Selvom han i månedsvis var sengeliggende og skulle være iført et støttekorset, var ulykken dog ikke så skidt, at den ikke var godt for noget. Selvom den satte cykeldrømmen i bero, ledte den ham nemlig i retningen af en anden passion - musik.

Han begyndte igen at spille på den guitar, der stod på værelset i barndomshjemmet i Odense, og inden længe havde han glemt alt om cykelløb, afmålte portioner havregryn og Tour De France.

Selv da skaden var helet, og han igen måtte sætte sig op på cyklen, var interessen forsvundet og skiftet ud med musik. Et faktum, som sangerens mange fans nok priser sig lykkelig over i dag.

Hjalmers musikinteresse viste sig nemlig at give pote. På bare to et halv år har den 24-årige sanger været på et hav af turnéer og spillet på nogle af de største danske festivaler, vundet en Zulu Award og en GAFFA-Pris, og så har han lige udgivet sit debutalbum.