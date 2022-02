Hjalmer Larsen kan nu kalde sig kongelig pop-leverandør.

Den 26-årige optrådte den 6. februar til TV 2's fejring af kronprinsesse Marys 50-års-fødselsdag i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns lufthavn.

Dar Salim og Lise Rønne var værter, og ud over musikalske indslag fra blandt andre Oh Land, Alex Vargas og Mattias Kolstrup, deltog altså også Hjalmer i festlighederne, hvor han bagefter fik mulighed for at tale med kronprinsparret.

»Vi fik lov til at drikke et lille glas med både Mary og Frederik bagefter,« fortæller Hjalmer torsdag aften på den røde løber til årets 'Zulu Awards'.

Hjalmar Larsen ankommer til ZULU Awards 2022, i K.B. Hallen på Frederiksberg, torsdag den 17. februar 2022.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Hjalmar Larsen ankommer til ZULU Awards 2022, i K.B. Hallen på Frederiksberg, torsdag den 17. februar 2022.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»De er jo meget, meget søde og sjove. Efter de første fem minutter, glemmer man lidt, at man står sammen med nogen, der på en eller anden måde virkelig er højt oppe,« fortæller han videre og tilføjer:

»De er så søde og nede på jorden, at de får dig til at glemme, at de er det. Så det var bare en stor oplevelse.«

Hjalmer vil gerne holde for sig selv, hvad han talte med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary om, men understreger, at det var hyggeligt.

»Jeg tror i hvert fald, at jeg snakkede et kvarter med kronprins Frederik, som jo bare er det sødeste menneske i verden.«

Og det er noget, der har gjort indtryk på Hjalmer, der ser det som en stor ære at være blevet udvalgt til fødselsdagsfejringen.

»Det betød meget for mig. De kunne have valgt alle i Danmark, og alle ville have stillet op. Så man var ligesom meget, meget glad for at få det opkald,« smiler han og tilføjer:

»Jeg øvede lidt mere op, end jeg plejer. Det skulle jo bare være godt.«

Hjalmer vandt i 2019 en 'Zulu Award' for 'Årets nye navn'. I år var han ikke blandt de nominerede men deltog i en kysse-sketch på scenen med Melvin Kakooza og Lars Hjortshøj.

Han tager i slutningen af næste måned ud på en større Danmarksturné.

