At der er gået komplet fodboldfeber i den de seneste uger er ingen hemmelighed.

Og nu er selv bloggeren Mascha Vang hoppet med på bølgen.

Faktisk er hun hoppet så meget med på den, at hun er på desperat jagt efter en af de landsholdstrøjer, som blev udsolgt for flere uger siden.

'For 3 uger siden vidste jeg ikke, hvem Christian Eriksen var, nu sidder jeg og leder efter landsholdstrøjer på DBA til overpris og glæder mig til en fodboldkamp i morgen,' skriver den 41-årige influencer på Instagram.

Til B.T. fortæller hun, at det endnu ikke er lykkes hende at finde en trøje til hverken sig selv eller kæresten, Troels Krohn Dehli.

»Der er trods alt grænser for, hvad jeg vil betale,« griner hun og fortæller, at hun har fået tilbudt trøjer til priser mellem 1.500 og 2.500 kroner, hvilket er 1.000-2.000 dyrere end købsprisen i butikkerne.

Mascha Vang påpeger, at hun er vældig overrasket over, hvor begejstret hun er blevet for at se fodbold under EM.

»Jeg har altid haft det sådan, at jeg hellere ville se tøj tørre, men nu er jeg altså blevet ramt af fodboldfeberen,« siger hun og fortsætter:

»Og så kunne det altså være lidt sjovt at have en bluse som minde for den her specielle tid, som indtil videre har været et sandt eventyr.«

Bloggeren ved dog endnu ikke, hvor hun, kæresten og datteren Hollie Nolia, som hun deler med ekskæresten Nicolas Kiesa, skal se Danmarks semifinale onsdag aften.

»Vi er stadig lidt i syv sind, fordi det er så sen en kamp. Det bliver nok enten herhjemme eller hos nogle venner, men hvis det går rigtig godt, går vi nok en tur i byen for at opleve stemningen.«

Danmark møder England klokken 21.00 – og du kan selvfølgelig følge kampen her på B.T.