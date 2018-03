I 2011 gik amerikanske Rebecca Black viralt med hittet 'Friday'. Men i stedet for at få stor succes, blev hun mobbet og hånet over alt på internettet verden rundt. 'Friday' er blandt andet blevet stemplet som 'den værste sang nogensinde'.

»Jeg kunne ikke forstå, hvordan noget så småt, kunne blive så stort. Efterhånden kunne jeg ikke andet end at græde,« siger Rebecca Black i et interview med CNN. Hun havde længe drømt om at blive en popstjerne og som 13-årig udgav hun sangen 'Friday', der var ment som hendes gennembrud. Men det var ikke ligefrem, hvad den blev til.

Rebecca Black blev gjort grin med på internettet, og i et tidligere interview har hun fortalt, at hun har følt sig direkte mobbet.

Det endte endda med, at Rebecca Black kort tid efter sangens udgivelse måtte få politibeskyttes på grund af drabstrusler. Og derfor følte hun, det var nødvendigt at trække sig fra rampelyset i en stund.

Close up from the other day Would you guys be into me sharing how I do my makeup on here more? Et opslag delt af Rebecca Black (@msrebeccablack) den 19. Mar, 2018 kl. 1.27 PDT

På trods af den negative opmærksomhed, fulgte der dog stadig millionindtægter med hittet, som var med til at skabe sangen 'Saturday', der udkom i 2013. Men det var ikke med hendes gode vilje.

»Der var flere og flere mennesker, der fortalte mig, hvad jeg måtte og ikke måtte gøre. Der var agenter, som fortalte mig, at jeg skulle klippe håret og gå ned i vægt. Hvem siger til en 13-årig pige, at hun skal gå ned i vægt?« Siger Rebecca Black, som føler, at hun mistede sig selv i det hele.

Rebecca Black oplevede også et pres fra folk omkring hende - og i takt med den negative opmærksomhed, som kun voksede og voksede, begyndte brugere på de sociale medier at sprede rygter om hende.

I 2011 lige efter 'Friday' blev lagt på YouTube gik der et falsk rygte om, at den nu 20-årige sangerinde var gravid.

»At vågne til et rygte om, at du er gravid, er ikke sjovt. Jeg er jo stadig i den alder, hvor jeg glæder mig til at have mit første kys,« sagde hun dengang i et interview til TV-kanalen ABC.

Pludselig blev det for meget for hende. Rebecca Black valgte endnu engang at trække sig og tage en pause fra det hele.

Men nu er sangerinden klar til igen at forsøge sig med musikkarrieren.

For nyligt udgav hun EP'en 'The Great Divide'.