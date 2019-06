Spoiler-alert! Musikeren Bro er sat i tæt forbindelse med realityprogrammet Paradise Hotel. To gange har han skrevet titelnummeret, og to gange har han scoret en af hotellets paradise-piger.

I det afsnit, som lige er lagt på Viaplay, kan man se, at Bro kaster sig over Klara.

Faste fans af programmet og Bro vil dog vide, at han har dannet par med en anden af pigerne, som boede på hotellet i sidste sæson, nemlig Elina.

Men der er en god forklaring på, hvorfor Bro tillader sig at lade sig forføre af den smukke Klara og øjensynligt bliver meget intim med hende under lagnerne.

Han var nemlig slet ikke kærester med Elina, da der opstod sød musik mellem ham og Klara.

»Måske nogen af jer har set det afsnit af Paradise, som er lagt på Viaplay her til aften? Det tænker jeg, derfor kommer jeg lige med en update. Da programmet blev optaget, var Elina og jeg ikke sammen.«

Sådan skriver han i et opslag, som han har lagt på det sociale medie Instagram.

Han skriver, at han håber, hans korte affære med nummer to paradise-pige ikke har forårsaget nogen ulyksaligheder.

»Jeg var sgu trist over det, og jeg lod mig rive med af en af deltagerne. Elina og jeg er sammen den dag i dag. Jeg håber ikke, at mine handlinger har såret nogen og vil lige give jer et godt råd med på vejen: Hold fast i den, I elsker.«

Popstjernen slutter med at komme med et godt råd til alle sine følgere:

»Kæmp for det! Et kys er flygtigt, men kærligheden er dyb. Den er svær at finde, så pas på den. Bro«.

