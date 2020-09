På blot to dage blev Richard Lamar Hawk i sidste uge anholdt to gange.

Den 22-årige mand, som de fleste nok kender som Silento – rapperen bag hittet 'Watch Me (Whip/Nae Nae)' – er derfor nu fængslet og skal for retten.

Hans kaution er sat til 105.000 dollar – hvilket svarer til cirka 660.000 danske kroner.

Det hele startede sidste fredag, skriver blandt andre AP og People.

Her blev politiet tilkaldt i en sag om vold i hjemmet i Santa Ana, Orange County i Californien. Silento blev anholdt, sigtet for vold mod partner eller sambo og løsladt igen mod kaution.

Men lørdag fortsatte han angiveligt sit voldsorgie, da med en økse brød ind i et hjem i Valley Village i Los Angeles.

Her angreb han ifølge politiet to personer, som dog formåede at afvæbne ham.

Hjemmets beboere – en familie på fire – kendte ikke rapperen, der var kommet ind gennem en ulåst dør.

Ingen af dem kom til skade, men nu kan rapperen se frem til at blive retsforfulgt for at have angrebet to personer med et dødeligt våben.

Det fortalte anklagemyndigheden i Orange County torsdag. Her lød det også, at Silento, hvis han bliver dømt skyldig, risikerer op til seks års fængsel.

Rapperen slog igennem i 2015 med hittet 'Watch Me (Whip/Nae Nae)', og sangens tilhørende dans blev ekstremt populær.

Siden har han udgivet albummet 'Fresh Outta High School' in 2018.