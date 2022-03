Andreas Odbjerg er – efter eget udsagn – »røv hamrende syg« – og tidspunktet kunne ikke være meget værre.

I aften skulle han nemlig have optrådt i Randers, mens det i morgen var hitmagerens egen hjemstavn, Odense, der stod for skud.

Men koncerterne har sangeren altså set sig nødsaget til at rykke, da han er syg med feber og opkast, der har varet i dagevis. Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil, som er skrevet med 'blødende hjerte og alle former for ubehag'.

'Jeg ved, det er vigtigt man passer på sig selv, men jeg har også bare en grundlæggende frygt for at skuffe mit publikum, så det har virkelig ikke været en nem beslutning,' skriver Andreas Odbjerg og håber på forståelse.

Den fremadstormende popsnedker har dog været hurtig på aftrækkeren og kan allerede nu melde nye datoer ud for koncerterne, der bliver henholdsvis 13. april i Randers og 28. april i Odense.

Men også på lørdag er der planlagt en koncert i Roskilde – og den kæmper Andreas Odbjerg alt, hvad han kan, for at blive rask og klar til.

Skulle det ikke lykkes, vil der også her blive meldt en ny dato ud.

'Det er virkelig noget pis. Øv, øv, øv og host, host, bræk,' afslutter han sin ærgerlige besked.

Andreas Odbjerg er for alvor slået igennem som sangskriver og soloartist med hits som 'i morgen er der også en dag', 'føler mig selv 100' og 'STOR MAND', hvor han får selskab af Tobias Rahim.