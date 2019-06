Med en lang karriere som tovholder på nogle af de store danske filmproduktioner - blandt andet hos Zentropa - må man forvente, at tidligere filmproducent, Vibeke Windeløv har styr på detaljerne.

I hvert fald er der masser af sans for detaljen i hendes 237 kvadratmeter store liebhaversommerhus i Rågeleje, der ifølge boligsitet Boliga.dk netop er sat til salg.

Sommerhuset, der har seks værelser og en grund, der blandt andet byder på et badehus og en terrasse med udsigt til vandet - er udbudt til salg for 15 millioner kroner.

- Det er lykkedes ejeren at skabe et nærværende og ærligt udtryk med fin forståelse for husets karakter i den måde, man har sat det i stand på, siger ejendomsmægler Adam Schnack, der har huset til salg.

- For eksempel har de ladet generationer af maling, som de fandt under renovering, stå, så det kan fortælle om husets historie og vitalitet, siger han til Boliga.

Sommerhushandler til mange millioner

Udbudsprisen på Vibeke Windeløvs sommerhus kan omregnes til en kvadratmeterpris på lidt over 63.000 kroner.

Det er et stykke over gennemsnittet for området: I Gribskov Kommune, hvor Rågeleje ligger, blev sommerhusene i årets første kvartal nemlig solgt til omkring 21.800 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.dk.

Generelt er området dog et sted, hvor der jævnligt bliver handlet sommerhuse til mange millioner - især ved vandet.

I år er der eksempelvis blevet solgt et sommerhus i Vejby - lidt længere nede af kysten - til en kvadratmeterpris på lige over 77.000 kroner - og en samlet pris på 10,3 millioner kroner.

Kommunens dyreste sommerhushandel i år er dog indtil videre et hus i Tisvildeleje, hvor køberne med salgsprisen på 11.225.000 kroner gav knap 109.000 kroner pr. kvadratmeter.

Vibeke Windeløv er oprindeligt uddannet psykolog, men kom i 1975 ind i filmbranchen, hvor hun blandet andet har været producent på flere Lars Von Trier-film.

