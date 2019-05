Torsdag aften vandt den 28-årige advokat Cheslie Kryst skønhedskonkurrencen Miss USA.

Hun var dermed afslutningen på et historisk hattrick indenfor skønhedskonkurrencer i landet.

Det er nemlig første gang, at tre afroamerikanske kvinder er de regerende Miss USA, Miss Teen USA, Kaleigh Garris, og Miss America, Nia Franklin.

»De tre vindere beviser, at sort skønhed er en vigtig del af det 21. århundredes amerikanske ideal,« siger Thomas DeFrantz, der er lektor ved Department of African and African American Studies ved Duke University.

Det er noget af en præstationer, når man tænker på, at det i starten slet ikke var muligt for sorte kvinder at deltage. Det første Miss America blev afviklet i 1921, men det var først i 40'erne, at kvinder med anden etnisk baggrund måtte deltage.

Den første sorte kvinde, der deltog i Miss America var Cheryl Browne i 1970. Den første sorte kvinde, der vandt Miss America var skuespilleren Vanessa Williams i 1983.

Miss USA blev grundlagt i 1952, og her var det Carole Anne Marie Gist, der i 1990 blev den første afroamerikanske vinder af konkurrencen.

Året efter vandt Janel Bishop Miss Teen USA, og blev den første afroamerikanske vinder. Herunder kan du se Cheslie Kryst og Kaleigh Garris.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cheslie Kryst (@missncusa) den 1. Maj, 2019