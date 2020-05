Rundtomkring i landet er der nok mange stuer, hvor væggene er prydet af et af kunstneren Kurt Trampedachs billeder.

Motiver, som måske blev til i den verdenskendte billedkunstners atelier i en Strandvejsvilla i Vedbæk nord for København – en villa, som lige er kommet til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Trampedach boede i den gamle gård fra 1850 i en årrække og havde ifølge ejendomsmægler Arne Skafdrup fra Home Charlottenlund-Klampenborg sit atelier på boligens førstesal og i annekset i den tidligere stald.

Foto: Home Charlottenlund Vis mere Foto: Home Charlottenlund

I dag er gården, der har udsigt til Øresund, blevet moderniseret af de nuværende ejere, der købte boligen af kunstnerens tidligere hustru Annette Trampedach.

I dag spreder boligen sig over 367 kvadratmeter og otte værelser i den nordsjællandske kystby.

Eksklusivt liebhaverbælte

Hvis det er dig, der skal overtage huset, hvor Kurt Trampedach, der især er kendt for sine udtryksfulde værker med menneskefigurer i jordfarver, boede og malede, så skal du finde 19 millioner kroner.

En udbudspris, der betyder, at du skal lægge lige over 51.700 kroner for hver kvadratmeter i huset, hvilket er en smule over gennemsnitsniveauet for området.

I øjeblikket er villaerne i Vedbæk nemlig ifølge tal fra Boliga.dk i gennemsnit udbudt til salg for omkring 48.000 kroner pr. kvadratmeter. Så hvis man leder efter et hus på for eksempel 150 kvadratmeter, skal man have plads i budgettet til at lægge på den flotte side af 7,2 millioner kroner.

Kurt Trampedach blev født i 1943 i Hillerød og havde især sin storhedstid som nutidskunster i 60'erne og 70'erne. Hans værker bestod af malerier, skulpturer og tableauer.

Trampedach boede ved sin død i 2013 i Sydfrankrig.

Se Kurt Trampedachs hus i Vedbæk her.