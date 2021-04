Den amerikanske hiphop-pioner Gregory 'Shock G' Jacobs er død.

Han blev 57 år gammel.

Ifølge amerikanske medier såsom TMZ og Fox News blev raplegenden fundet død på et hotelværelse i Florida torsdag.

Dødsårsagen er endnu uvist.

Der skulle ikke være tegn på fysiske skader på hans krop, og der skal nu foretages en obduktion af hans lig for at finde frem til dødsårsagen.

'Shock G' var kendt fra hiphop-gruppen Digital Underground.

Han stod blandt andet bag gruppens hitsang 'The Humpty Dance', mens han ligeledes var ansvarlig for den afdøde rapper 2Pac's gennembrudssingle, 'I Get Around'.

Har var ligeledes co-producent af 2Pac's debutalbum, '2Pacalypse Now'.

Udover 2Pac samarbejdede 'Shock G' med en lang række store stjerner – deriblandt Prince, Dr. Dre og Saafir.

Han nåede dog selv 'kun' at blive nomineret til en enkelt Grammy sammen med sine bandmedlemmer fra Digital Underground.

Det skete i 1990, hvor de var nomineret i kategorien 'best rap performance by a duo or group' for sangen 'The Humpty Dance'.