Det kan være for ingen nyttes skyld, at 'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson og radioværten Kasper Kirkegaard er rejst 6.300 kilometer til Nepal midt i coronakaosset.

Fredag har myndighederne i det sydasiatiske land nemlig meldt ud, at de på grund af den dødelige virus inddrager adgangen til bjergbestigere på Mount Everest og alle andre Himalayabjerge.

Og Rikke Gøransson og Kasper Kirkegaard er netop rejst til Nepal for at bestige et af disse bjerge - nemlig Tsergo Ri - men bjergbestigningen kan meget vel blive aflyst nu.

Ifølge Kasper Kirkegaard er der dog endnu håb forude, da deres gruppe endnu ikke har modtaget en officiel aflysning af myndighederne.

Rikke Gøransson og Kasper Kirkegaard krydser fingre for, at de må bestige bjerget lørdag. Foto: Privat

'Som det ser ud nu, bliver vi det sidste hold turister, der får muligheden for at komme afsted, så vi tager afsted mod bjerget i morgen (lørdag, red.) tidlig med krydsede fingre,' skriver han i en besked fra Nepal.

Han og Rikke Gøransson ankom til Nepal torsdag.

De er en del af en større gruppe, der af velgørende årsager skal bestige det 4.985 meter høje Tsergo Ri for at samle ind til Børneulykkesfonden og Legeheltene, der har indlagte børn som fokus.

Trods muligheden for at turen bliver aflyst, er stemningen dog okay, fortæller Kasper Kirkegaard.

'Vi tager det, som det kommer, men der er selvfølgelig en anderledes stemning. Men vi holder humøret højt og fokuserer på det gode formål, vi er taget afsted for at bakke op om.'

Han fortæller endvidere, at han, Rikke Gøransson og resten af gruppen holder sig orienteret om coronvirussens udvikling.

'Vi følger Udenrigsministeriets retningslinjer, og det har selvfølgelig været med i tankerne, at vi bliver nødsaget til at tage 14 dages karantæne, når vi kommer hjem, hvilket vi selvfølgelig vil gøre,' skriver han og afslutter med en vis skepsis:

'Hvis vi altså om ti dage kan komme hjem.'